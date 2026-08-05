Стефанишина о подозрении: Шум вокруг этой истории больше похож на бурю в стакане воды

Посол Украины в США Ольга Стефанишина прокомментировала уведомление о предъявлении ей подозрения со стороны НАБУ и САП.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Любые процессуальные действия - это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шумиха вокруг этой истории больше похожа на бурю в стакане воды.

Значительную часть вопросов, появляющихся в СМИ, в частности - касающихся недвижимости, я более года назад комментировала публично и довольно подробно. Еще после первых публикаций я сама предоставила журналистам все необходимые документы по квартире, по поводу которой возникали вопросы. Мне не было и нет чего скрывать", - отметила она.

По словам Стефанишиной, "некоторые уже поспешили предположить, что моя дипломатическая служба за океаном станет для меня удобным расстоянием от неудобных вопросов".

"Но миссия успешно завершена, и я нахожусь в Украине, чтобы отвечать здесь. Расстояние не станет ни защитой, ни оправданием.

Доказывать обвинение должен тот, кто его выдвигает. Я же сделаю то, что должна: спокойно, в рамках закона отстаивать свою позицию. В результате я не сомневаюсь", - подытожила она.

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Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

5 августа антикоррупционные органы сообщили Стефанишиной о подозрении.

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