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Новости Подозрение Стефанишиной от НАБУ
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Стефанишина о подозрении: Шум вокруг этой истории больше похож на бурю в стакане воды

Стефанишина прокомментировала уведомление о подозрении

Посол Украины в США Ольга Стефанишина прокомментировала уведомление о предъявлении ей подозрения со стороны НАБУ и САП.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Любые процессуальные действия - это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шумиха вокруг этой истории больше похожа на бурю в стакане воды.

Значительную часть вопросов, появляющихся в СМИ, в частности - касающихся недвижимости, я более года назад комментировала публично и довольно подробно. Еще после первых публикаций я сама предоставила журналистам все необходимые документы по квартире, по поводу которой возникали вопросы. Мне не было и нет чего скрывать", - отметила она.

По словам Стефанишиной, "некоторые уже поспешили предположить, что моя дипломатическая служба за океаном станет для меня удобным расстоянием от неудобных вопросов".

"Но миссия успешно завершена, и я нахожусь в Украине, чтобы отвечать здесь. Расстояние не станет ни защитой, ни оправданием.

Доказывать обвинение должен тот, кто его выдвигает. Я же сделаю то, что должна: спокойно, в рамках закона отстаивать свою позицию. В результате я не сомневаюсь", - подытожила она.

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Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

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Автор: 

НАБУ (4957) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (311) подозрение (773)
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Топ комментарии
+21
подружка лукаш.

далі може не продовжувати

.
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05.08.2026 16:04 Ответить
+14
- Ви крали чи ні?
- Будь-які процесуальні дії, це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води.
- Так ви крали чи ні?
- Мені не було й немає чого приховувати.
- ТАК ЧИ НІ?
- Доводити звинувачення має той, хто його висуває. Я ж зроблю те, що маю: спокійно, за законом відстою свою позицію. У результаті я не сумніваюся.
- Та бл₴&4+%#&₴#@@
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05.08.2026 16:04 Ответить
+14
Ложила ця хабалка на ваші підозри..Не боїться курва-мабуть впевнена,що якийсь невідомий Вова нє даст ету дєвачку в абіду.
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05.08.2026 16:11 Ответить

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