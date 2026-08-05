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Новини Підозра Стефанішиній
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Стефанішина про підозру: Галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води

Стефанішина прокоментувала повідомлення про підозру

Експосол України в США Ольга Стефанішина прокоментувала повідомлення їй про підозру від НАБУ та САП.

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Будь-які процесуальні дії, це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води.

Значну частину питань, що зʼявляються у медіа, зокрема щодо нерухомості, я понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно. Ще після перших публікацій я сама надала журналістам усі необхідні документи щодо квартири, до якої виникали питання. Мені не було й немає чого приховувати", - зазначила вона.

За словами Стефанішиної, "дехто вже поквапився уявити, що моя дипломатична служба за океаном стане для мене зручною відстанню від незручних запитань".

"Але, місію успішно завершено, і я в Україні, щоб відповідати тут. Відстань не буде ні захистом, ні виправданням.

Доводити звинувачення має той, хто його висуває. Я ж зроблю те, що маю: спокійно, за законом відстою свою позицію. У результаті я не сумніваюся". - підсумувала вона.

Читайте: Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла в США (доповнено)

Можлива причетність Стефанішиної до корупції

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанішина попросила про звільнення з посади посла в США через особисті обставини, - ЗМІ

Автор: 

НАБУ (4429) Стефанішина Ольга спецуповноважена (391) підозра (923)
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Топ коментарі
+11
подружка лукаш.

далі може не продовжувати

.
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05.08.2026 16:04 Відповісти
+7
- Ви крали чи ні?
- Будь-які процесуальні дії, це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води.
- Так ви крали чи ні?
- Мені не було й немає чого приховувати.
- ТАК ЧИ НІ?
- Доводити звинувачення має той, хто його висуває. Я ж зроблю те, що маю: спокійно, за законом відстою свою позицію. У результаті я не сумніваюся.
- Та бл₴&4+%#&₴#@@
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05.08.2026 16:04 Відповісти
+7
Ложила ця хабалка на ваші підозри..Не боїться курва-мабуть впевнена,що якийсь невідомий Вова нє даст ету дєвачку в абіду.
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05.08.2026 16:11 Відповісти

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