Избрание меры пресечения Стефанишиной: суд огласит решение 6 августа. ВИДЕО
Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения в отношении бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной, подозреваемой в незаконном обогащении, перенесено на четверг, 6 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Во время заседания Стефанишина заявила, что озвученная прокурором САП сумма залога в 13,3 млн гривен является слишком высокой, ведь возвращение в Украину из США и судебный процесс являются для нее финансово затратными.
Она попросила уменьшить сумму залога.
Подозрение Стефанишиной
Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшему вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.
Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.
Возможная причастность Стефанишиной к коррупции
- Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.
- САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.
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