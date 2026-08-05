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Новости Видео Подозрение Стефанишиной от НАБУ
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Избрание меры пресечения Стефанишиной: суд огласит решение 6 августа. ВИДЕО

Рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения в отношении бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной, подозреваемой в незаконном обогащении, перенесено на четверг, 6 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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Во время заседания Стефанишина заявила, что озвученная прокурором САП сумма залога в 13,3 млн гривен является слишком высокой, ведь возвращение в Украину из США и судебный процесс являются для нее финансово затратными.

Она попросила уменьшить сумму залога.

Подозрение Стефанишиной

Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшему вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.

Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.

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Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

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Автор: 

суд (25443) мера пресечения (686) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (311)
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Топ комментарии
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Я так розумію це відволікання від чогось, як з ермачиною було, Стефанишина туди, Стефанишина сюди....
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05.08.2026 20:01 Ответить
+3
Кабміндічі з Оманським і єрмак з татаровим, разом з шмигалем і свиреденко, СТЬБАЮТЬСЯ з Українців, як з дурнів, оцим шоу за участі злодійки стефанішиної!?!? Шоу оманського - насцяти в очі і вуха Українцям за участі ОЗУ,, тягнеться уже з 2019 року!?!?
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05.08.2026 20:22 Ответить
+3
Так, реально все оточення Зелі як на підбор, кроти, дебіли, ватани, корупціонери, покинуті колишні, тіпа Богдана та Мендель та Умеров.
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05.08.2026 20:36 Ответить

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