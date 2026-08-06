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Новые назначения в ВСУ, подозрение Стефанишиной и наступление на Харьковщине | ИРИНА РОМАЛИЙСКАЯ. ВИДЕО

Кадровые перестановки в украинской власти, ситуация на фронте и экономическое давление на Россию.

Политический обозреватель "Украинской правды" Роман Романюк рассказывает о назначении Рустема Умерова главой Службы внешней разведки, подозрениях НАБУ и САП в адрес бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной, переходе Игоря Клименко на должность секретаря СНБО, шансы Евгения Хмары стать министром обороны и возможное будущее назначение Кирилла Буданова.

Основатель сообщества "Киберборошно" Вадим Глушко анализирует 40-дневную операцию ударов по России, атаки на маркетплейс Wildberries и нефтеперерабатывающие заводы, последствия для экономики и настроений россиян, а также перспективы использования Starlink для поражения пусковых установок "Искандер".

Юрий Бутусов, военный журналист и командир роты БПЛА, рассказывает о ситуации на Купянском направлении, критической обстановке в районе Славянска-Краматорска, боях за лес Чобиток и назначении Сергея Собко заместителем главнокомандующего Драпатого.

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Автор: 

Буданов Кирилл (629) Бутусов Юрий (4514) Ромалийская Ирина (437) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (321) Умеров Рустем (835) Драпатый Михаил (78) Бутусов Плюс (88) Хмара Евгений (36)
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