"Протащили троих в финал": прокурор САП в суде заявил, что Стефанишина влияла на конкурс по избранию главы НАЗК

В ходе заседания по избранию меры пресечения в отношении бывшего вице-премьера и экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной прокурор САП заявил, что она, вероятно, оказывала влияние на конкурс по выбору руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) через подконтрольных власти членов конкурсной комиссии.

Об этом сообщает Центрпротиводействия коррупции, пишет Цензор.НЕТ.

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Прямые инструкции для комиссии

В зале суда прокурор САП озвучил переписку Стефанишиной с руководителем ее службы – Александром Буханевичем – в которой они между собой согласовывали кандидатуры украинских членов комиссии на конкурс на пост главы НАЗК.

Как отмечает ЦПК, Буханевич, в частности, спрашивал у Стефанишиной об инструкции для конкурсной комиссии.

Буханевич: "Добрый день. Сегодня в 16:00 первое заседание комиссии НАЗК. Хотелось бы услышать от вас инструкции, пожелания, советы перед первым заседанием. Чтобы быть полезным и не подвести. Думаю, будут выбирать председателя комиссии, кого поддерживать?"

Далее Буханевич отправил Стефанишиной такое сообщение: "Хочу посоветоваться по поводу конкурса НАЗК, когда удобно позвонить".

На это Стефанишина ответила: "Гупяк" (нынешний заместитель председателя НАЗК Сергей Гупяк, ранее работавший в ГБР, — ред.).

Кроме того, судя по доказательствам НАБУ и САП, Стефанишина и Буханевич заранее согласовывали кандидатов.

В частности, от Стефанишиной поступило сообщение со списком кандидатов:

Стефанишина: "Павлущик (нынешний председатель НАЗК, — ред.), Степанян (руководитель департамента Минобороны, — ред.), Гацелюк (член ВККС, — ред.), Гупяк (нынешний заместитель председателя НАЗК, бывший сотрудник ДБР, — ред.)".

Стефанишина: "Гупяк в приоритете".

Буханевич: "Понял".

Ручная корректировка баллов

Также Стефанишина переслала Буханевичу сообщение о конкурсе в НАЗК от неустановленного лица:

"Это Ивановская начала проверять оценки НАЗК. Похоже, оценки выбиваются из нашей схемы… Скомарову (руководитель подразделения детективов НАБУ, — ред.) явно не стоит ставить 30 баллов. Ему вообще нужно постараться поставить как можно меньше, потому что у него уже почти максимум".

В ответ собеседник переслал ей сообщение от члена комиссии:

"Я это знаю, это было до вашего звонка, как раз вчера вечером проверяла у него действительно классное эссе, извините. "Красным" я поставила низкий балл. Юрийчук и Скомаров — "желтые"… Что теперь делать, спросить, могу ли я повторно проверить? Меня разоблачат. Спрашивать?"

Далее они также обсуждали, что из-за международных экспертов в комиссии "кандидат под вопросом":

Буханевич отправляет Стефанишиной такое сообщение: "Последний список допущенных к финалу будет во вторник, но, судя по реакции международных членов комиссии, он сказал… сказал, что этот кандидат под вопросом. Андрей (вероятно, член конкурсной комиссии от донора Андрей Козлов, — ред.) его убедит, и все они от доноров, то есть их голоса преобладают над нашими".

Кроме того, в переписке речь шла о том, что один из кандидатов — Гацелюк — рискует вылететь, однако член конкурсной комиссии (вероятно, Алла Ивановская, — ред.) отмечает:

"Мы с Натальей (другая член комиссии Наталья Онищенко, — ред.) изо всех сил доказываем, что нужно пропустить".

Далее прокурор зачитал пересланное сообщение от члена конкурсной комиссии Ивановской, в котором содержались предыдущие переписки и сообщения: "Зато Павлущик молодец".

После этого Стефанишина переслала сообщение с указанием не допускать открытого обсуждения кандидатов:

"По поводу конкурса очень важно сказать, чтобы Онищенко и Алла (вероятно, члены комиссии по правительственной квоте Наталья Онищенко и Алла Ивановская, — ред.) не поддерживали открытое обсуждение кандидатов с целью их отбора для финального собеседования. Потому что это предложение очень вредно".

При этом, как отмечает ЦПК, они были готовы "сражаться до последнего", чтобы не допустить открытого обсуждения.

Кроме того, они радовались тому, что протащили троих нужных кандидатов в финал: "Ух, протащили троих в финал, это было нелегко".

Также члены конкурсной комиссии согласовывали вопросы к кандидатам, которые задавали на собеседованиях. Кроме того, Буханевич отмечал, что у Павлущика больше всего шансов пройти.

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Подозрение Стефанишиной

Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.

Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.

Впоследствии стало известно, что определение меры пресечения в отношении экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, перенесли на четверг, 6 августа.

Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

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