Основная проблема на участке Славянск-Краматорск - это слабая организация управления войсками, - Бутусов

На многих участках фронта продолжаются ожесточенные бои, но именно удержание района Славянск-Краматорск является ключевым и критически важным с оперативной точки зрения для всей устойчивости фронта на Донбассе и в Харьковской области.

Об этом в эфире журналистки Ирины Ромалийской заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Потому что Славянск-Краматорск — это естественный рубеж, наиболее удобный для обороны. И его потеря фактически позволит врагу полностью захватить Донбасс. Все остальные города просто падут, и враг глубоко ворвется в Харьковскую и Днепропетровскую области", — пояснил Бутусов.

По словам командира, сейчас именно в Славянске и Краматорске решается судьба кампании 2026–2027 годов.

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"Сейчас идут бои, враг ворвался в ключевой район для обороны Славянска и Краматорска. Это лес Чобиток. Он находится на возвышенности, к востоку от Славянска. Сейчас там идут тяжелые бои. Наши воины сражаются за Чобиток. И враг также пытается захватить этот густой лес. Контроль над этой доминирующей лесистой высотой дает ключевые преимущества тому, кто ее удерживает.

Именно этот лесной массив имеет ключевое значение для успешной обороны Славянска-Краматорска. Если враг сможет там развернуть свои позиции БПЛА, эти места будут фактически блокированы. И враг пойдет вперед", — пояснил Бутусов.

Он подчеркнул, что основной причиной проблем на участке Славянск-Краматорск является именно слабая организация управления войсками.

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"Это действительно проблема для всей страны, которую стоит обсуждать. Что касается Славянска-Краматорска, то решение, которое сейчас очевидно, поскольку там есть стабильная линия фронта, которая никуда не сдвигается, — это линия Третьего армейского корпуса. Очевидное решение, которое сейчас будет обсуждаться, или, возможно, будут приняты решения, – это создать группировку войск, которая под командованием Билецкого могла бы закрыть полосу не только Лимана, но и соседнюю полосу Славянск-Краматорск", – отметил Бутусов.

По мнению командира, без выстраивания боевых порядков БПЛА, без организации усиления управления в этом районе сдержать врага будет невозможно.

"Сейчас есть немного времени, чтобы враг не смог уйти в леса на востоке и к югу от Славянска, где они активно скапливаются. Если враг сможет там создать свои районы сосредоточения, следующим шагом станут уличные бои", — подытожил он.

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