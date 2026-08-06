У Слов’янську воду підвозитимуть автоцистернами: оприлюднили графіки, - МВА. ФОТО

У Слов'янську через нестабільне водопостачання жителям підвозитимуть воду автоцистернами. У громаді вже оприлюднили графіки їхнього руху, однак попередили, що вони можуть змінюватися залежно від безпекової ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Слов'янська міська військова адміністрація.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У МВА зазначили, що ознайомитися з графіком підвозу води можна на офіційних інформаційних ресурсах громади. Дізнатися, коли автоцистерна прибуде на конкретну вулицю, жителі також можуть у диспетчера КП "Словміськводоканал" за телефоном (050) 471-40-72.

Водночас влада наголошує, що через безпекову ситуацію графіки можуть оперативно коригуватися. У разі змін актуальну інформацію обіцяють публікувати на офіційних сторінках Слов'янської міської військової адміністрації.

Читайте: У Марганці на Дніпропетровщині кілька діб відсутнє забезпечення питною водою: аварія на магістральному водогоні. ФОТОрепортаж