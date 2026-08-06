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Новини Фото Проблеми з водопостачанням
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У Марганці на Дніпропетровщині кілька діб відсутнє забезпечення питною водою: аварія на магістральному водогоні. ФОТОрепортаж

У Марганці та навколишніх громадах в Дніпропетровській області протягом кількох діб відсутнє забезпечення питною водою.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також неповної і несвоєчасної реакції відповідальних посадових осіб. Жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єра, вчора пізно ввечері була доповідь голови ОВА Ганжі та відповідальних міністерств.

"Поставив задачу здійснити невідкладні заходи, які прискорять ремонт обладнання на магістральному водогоні, забезпечать подачу технічної води, підвіз питної води місцевому населенню.

Очікую від Голови ОВА повної залученості та вирішення проблеми забезпечення мешканців водою вже сьогодні.

Усі необхідні служби і відомства отримали розпорядження. Від учора координує процес відновлення водопостачання особисто міністр інфраструктури Микола Калашник", - додав він.

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Роботи

Пізніше глава ОВА Ганжа заявив, що наразі тривають роботи, щоб якнайшвидше відновити водопостачання у Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах.

В області працює оперативний штаб.

"Покров уже забезпечили технічною водою. У Марганці працюють 8 свердловин із питною водою. Зранку в різних районах міста встановлюємо додаткові ємності з водою.

До Червоногригорівської громади за підтримки гуманітарних організацій уже доставили понад 33 тонни бутильованої питної води. Підвіз триває", - додав він.

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У Марганці немає питної води кілька діб: подробиці від Корецького
У Марганці немає питної води кілька діб: подробиці від Корецького
У Марганці немає питної води кілька діб: подробиці від Корецького

Автор: 

Марганець (97) водопостачання (732) Корецький Сергій (81) Дніпропетровська область (5160) Нікопольський район (864)
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Топ коментарі
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Я в цієї місцевості живу шостий десяток років. Ніде не бачив тут питної води з криниць. Вода тільки технічна. Худоба ще якось п'є, в поливати город немає сенсу або розводити на половину з дощовою. Вода питна була тільки з Каховського водосховища. Зараз її качають з Запоріжжя . І ось при такій спеці - аварія.
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06.08.2026 13:36 Відповісти
+1
Вода не просто солона, в солоно-гірковувата (солі з магнієм). Концентрація солі 2,4 грамів на літр води. Який" рак на безриб'ї", з неї нічого не приготуєш і не нап'єшся!
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06.08.2026 13:45 Відповісти
+1
В нас в Кундилях після підриву дамби 06.06.23 багато людей стало возити воду кульовими бочками з річки Ревун, треба було рятувати городину. Так ось після цієї води першою загинула полуниця. Помідори перестали нормально рости. На поверхні землі біліла сіль. Рослини дуже не ******* солону воду, яка ще перетворює землю в солончак.
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06.08.2026 14:46 Відповісти

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