У Марганці на Дніпропетровщині кілька діб відсутнє забезпечення питною водою: аварія на магістральному водогоні. ФОТОрепортаж

У Марганці та навколишніх громадах в Дніпропетровській області протягом кількох діб відсутнє забезпечення питною водою.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також неповної і несвоєчасної реакції відповідальних посадових осіб. Жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єра, вчора пізно ввечері була доповідь голови ОВА Ганжі та відповідальних міністерств.

"Поставив задачу здійснити невідкладні заходи, які прискорять ремонт обладнання на магістральному водогоні, забезпечать подачу технічної води, підвіз питної води місцевому населенню.



Очікую від Голови ОВА повної залученості та вирішення проблеми забезпечення мешканців водою вже сьогодні.



Усі необхідні служби і відомства отримали розпорядження. Від учора координує процес відновлення водопостачання особисто міністр інфраструктури Микола Калашник", - додав він.

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Роботи

Пізніше глава ОВА Ганжа заявив, що наразі тривають роботи, щоб якнайшвидше відновити водопостачання у Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах.

В області працює оперативний штаб.

"Покров уже забезпечили технічною водою. У Марганці працюють 8 свердловин із питною водою. Зранку в різних районах міста встановлюємо додаткові ємності з водою.



До Червоногригорівської громади за підтримки гуманітарних організацій уже доставили понад 33 тонни бутильованої питної води. Підвіз триває", - додав він.

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