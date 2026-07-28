Наслідки ударів РФ по Дніпропетровщині та Харківщині: є жертви й руйнування. ФОТОрепортаж

За добу російські війська завдали десятків ударів по Дніпропетровській і Харківській областях. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 15 дістали поранення, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: поранено чоловіка, пошкоджені АЗС, будинки та підприємство

Протягом минулої доби російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію та безпілотники. Внаслідок обстрілів поранення дістав 59-річний чоловік, також пошкоджено житлові будинки, автозаправну станцію, підприємство та інші об'єкти, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Найбільше обстрілів зазнав Нікопольський район. Окупанти били артилерією та FPV-дронами по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській і Томаківській громадах.

У Марганці поранення дістав 59-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Внаслідок атак пошкоджено магазин, автозаправну станцію, агропідприємство, багатоквартирний і приватний будинки, автомобіль та інше підприємство.

У Синельниківському районі через удар FPV-дрона по Покровській громаді виникла пожежа.

У Верхівцівській громаді Кам'янського району внаслідок атаки безпілотника також сталася пожежа. Пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Крім того, пожежа виникла у Вербківській громаді Павлоградського району. Інформації про постраждалих унаслідок цих атак не надходило.

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На Харківщині під ворожим вогнем опинилися 19 населених пунктів області: загинула людина, ще 14 постраждали

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 18 населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 14 постраждали, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Увечері 27 липня російський FPV-дрон вдарив по цивільному автомобілю у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки транспортний засіб загорівся, поранення дістали двоє людей. Ще двоє людей - 67-річний чоловік і 28-річна жінка - зазнали гострої реакції на стрес.





У Балаклії загинув 58-річний чоловік, ще восьмеро людей дістали поранення. У Лозовій поранено чоловіків віком 63 та 56 років.

Також медичну допомогу надали 77-річній жінці, яка постраждала під час обстрілу селища Шевченкове 21 липня, та 67-річному чоловіку, який 26 липня зазнав поранення внаслідок вибуху невідомого предмета у Козачій Лопані.

У Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний і приватні будинки, господарські споруди, чотири АЗС та три гаражі.

В Ізюмському районі пошкоджено електромережі, адміністративну будівлю, медичний заклад, магазини, автобус, десять автомобілів, складські приміщення, автозаправну станцію та приватні будинки.

У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок і автомобіль, у Харківському - поштовий термінал та автомобілі, у Лозівському - залізничну інфраструктуру, а в Чугуївському - цивільне підприємство, залізничну інфраструктуру та автомобіль.

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