Синєгубов спростував інформацію про знищення усіх АЗС на трасі Харків-Полтава
У Харківській області спростували інформацію про відсутність працюючих автозаправок на трасі до Полтави.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Ситуація з пальним у регіоні
За словами Синєгубова, поширена інформація не відповідає дійсності. Він наголосив, що дефіциту пального в області немає, а АЗС продовжують працювати.
"Інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в регіоні немає", – зазначив він.
Раніше депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив про нібито знищення всіх АЗС на цьому напрямку.
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