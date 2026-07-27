Синєгубов спростував інформацію про знищення усіх АЗС на трасі Харків-Полтава

У Харківській області спростували інформацію про відсутність працюючих автозаправок на трасі до Полтави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Ситуація з пальним у регіоні

За словами Синєгубова, поширена інформація не відповідає дійсності. Він наголосив, що дефіциту пального в області немає, а АЗС продовжують працювати.

"Інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в регіоні немає", – зазначив він.

Раніше депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив про нібито знищення всіх АЗС на цьому напрямку.

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