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Новини Атаки дронів на АЗС
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Росія повністю знищила АЗС на трасі Харків-Полтава

удар по азс у Дергачах

Російські війська знищили всі автозаправні станції на трасі між Харковом і Полтавою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Еспресо" повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик.

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За його словами, жодної працюючої АЗС не залишилося на ділянці від Харкова до Полтави.

"На ділянці від Харкова до Полтави повністю знищені АЗС: і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави", — заявив Скорик.

Водіїв закликали заздалегідь подбати про запас пального

Депутат порадив водіям, які планують рухатися цією трасою, заправляти автомобілі завчасно та мати достатній запас пального.

Він також зазначив, що останню автозаправну станцію на цій ділянці російські окупанти знищили напередодні.

На Харківщині зруйновано близько 80 автозаправок

За словами Скорика, загалом від початку повномасштабної війни російська армія знищила понад 200 автозаправних станцій по всій Україні.

З них близько 80 АЗС були зруйновані на території Харківської області.

Вдень 27 липня російські загарбники завдали удару по автозаправній станції в Харкові. Внаслідок нової атаки постраждали щонайменше двоє цивільних, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували чотири АЗС і пожежну частину на Полтавщині. ФОТО

Автор: 

АЗС (620) Полтава (517) Харків (5634) Полтавська область (1341) Харківська область (3028) Полтавський район (150) Харківський район (1031)
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Топ коментарі
+2
Будемо робити мобільні АЗС, які будуть заправляти прямо з автоцистерни біля дороги і постійно переміщуватись.
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27.07.2026 13:58 Відповісти
+2
Не бажаєте попрацювати на такій мобільній АЗС десь на трасі, над якою постійно літають шахеди на керуванні?
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27.07.2026 14:04 Відповісти
+1
Чому ми не випалюємо рашистам все що можна? Чому не випалюємо поля з врожаєм щоб рашисти не змогли кормити свою армію і тим більше десятки тисяч корейців? Чому не випалюємоліси і торф'яники навколо моцкви щоб моцквичі з мішками грошей втікали з Сосії? Чому не випалюємо ТЦ, щоб рашисти втрачали бізнес і можливість отоварюватись? Чому наша влада навпаки вимагає повітряного перемир'я щоб ми втратили єдиної переваги в дронах і в ударах дронами по логістиці ворога? Якщо Ху'йло візьме і погодиться на повітряне ''перемир'я'' тоді ми 100% програємо. Тому що на фронті і в піхоті у нас переваги немає і рашистська Орда просто переб'є наші війська і посуне на захід. Тому той хто пропихує так зване ''перемир'я'' в повітрі і на морі той є найголовніший зрадник України
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27.07.2026 14:04 Відповісти

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