Росія повністю знищила АЗС на трасі Харків-Полтава

Російські війська знищили всі автозаправні станції на трасі між Харковом і Полтавою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Еспресо" повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик.

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За його словами, жодної працюючої АЗС не залишилося на ділянці від Харкова до Полтави.

"На ділянці від Харкова до Полтави повністю знищені АЗС: і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави", — заявив Скорик.

Водіїв закликали заздалегідь подбати про запас пального

Депутат порадив водіям, які планують рухатися цією трасою, заправляти автомобілі завчасно та мати достатній запас пального.

Він також зазначив, що останню автозаправну станцію на цій ділянці російські окупанти знищили напередодні.

На Харківщині зруйновано близько 80 автозаправок

За словами Скорика, загалом від початку повномасштабної війни російська армія знищила понад 200 автозаправних станцій по всій Україні.

З них близько 80 АЗС були зруйновані на території Харківської області.

Вдень 27 липня російські загарбники завдали удару по автозаправній станції в Харкові. Внаслідок нової атаки постраждали щонайменше двоє цивільних, повідомив міський голова Ігор Терехов.

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