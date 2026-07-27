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Новости Атаки дронов на АЗС
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Россия полностью уничтожила АЗС на трассе Харьков-Полтава

удар по АЗС в Дергачах

Российские войска уничтожили все автозаправочные станции на трассе между Харьковом и Полтавой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Еспресо" сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

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По его словам, ни одной работающей АЗС не осталось на участке от Харькова до Полтавы.

"На участке от Харькова до Полтавы полностью уничтожены АЗС: и в поселке Валки, и в городе Чутово, и далее по дороге в Полтаву", - заявил Скорик.

Водителей призвали заранее позаботиться о запасе топлива

Депутат посоветовал водителям, планирующим двигаться по этой трассе, заправляться заранее и иметь достаточный запас топлива.

Он также отметил, что последнюю автозаправочную станцию на этом участке российские оккупанты уничтожили накануне.

На Харьковщине разрушено около 80 автозаправок

По словам Скорика, в целом с начала полномасштабной войны российская армия уничтожила более 200 автозаправочных станций по всей Украине.

Из них около 80 АЗС были разрушены на территории Харьковской области.

Днем 27 июля российские захватчики нанесли удар по автозаправочной станции в Харькове. В результате новой атаки пострадали как минимум двое гражданских лиц, сообщил мэр Игорь Терехов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области. ФОТО

Автор: 

АЗС (494) Тахтаулове (831) Харьков (8207) Полтавская область (1495) Харьковская область (3005) Полтавский район (149) Харьковский район (1030)
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Топ комментарии
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Чому ми не випалюємо рашистам все що можна? Чому не випалюємо поля з врожаєм щоб рашисти не змогли кормити свою армію і тим більше десятки тисяч корейців? Чому не випалюємоліси і торф'яники навколо моцкви щоб моцквичі з мішками грошей втікали з Сосії? Чому не випалюємо ТЦ, щоб рашисти втрачали бізнес і можливість отоварюватись? Чому наша влада навпаки вимагає повітряного перемир'я щоб ми втратили єдиної переваги в дронах і в ударах дронами по логістиці ворога? Якщо Ху'йло візьме і погодиться на повітряне ''перемир'я'' тоді ми 100% програємо. Тому що на фронті і в піхоті у нас переваги немає і рашистська Орда просто переб'є наші війська і посуне на захід. Тому той хто пропихує так зване ''перемир'я'' в повітрі і на морі той є найголовніший зрадник України
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27.07.2026 14:04 Ответить
+3
Будемо робити мобільні АЗС, які будуть заправляти прямо з автоцистерни біля дороги і постійно переміщуватись.
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27.07.2026 13:58 Ответить
+3
Не бажаєте попрацювати на такій мобільній АЗС десь на трасі, над якою постійно літають шахеди на керуванні?
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27.07.2026 14:04 Ответить

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