Россия полностью уничтожила АЗС на трассе Харьков-Полтава

Российские войска уничтожили все автозаправочные станции на трассе между Харьковом и Полтавой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Еспресо" сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

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По его словам, ни одной работающей АЗС не осталось на участке от Харькова до Полтавы.

"На участке от Харькова до Полтавы полностью уничтожены АЗС: и в поселке Валки, и в городе Чутово, и далее по дороге в Полтаву", - заявил Скорик.

Водителей призвали заранее позаботиться о запасе топлива

Депутат посоветовал водителям, планирующим двигаться по этой трассе, заправляться заранее и иметь достаточный запас топлива.

Он также отметил, что последнюю автозаправочную станцию на этом участке российские оккупанты уничтожили накануне.

На Харьковщине разрушено около 80 автозаправок

По словам Скорика, в целом с начала полномасштабной войны российская армия уничтожила более 200 автозаправочных станций по всей Украине.

Из них около 80 АЗС были разрушены на территории Харьковской области.

Днем 27 июля российские захватчики нанесли удар по автозаправочной станции в Харькове. В результате новой атаки пострадали как минимум двое гражданских лиц, сообщил мэр Игорь Терехов.

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