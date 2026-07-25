Россияне атаковали четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области

В ночь на 25 июля российские беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Полтавском районе. Под ударами оказались четыре автозаправочные станции и здание пожарной части.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Виталий Дякивнич.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Около 05:05 было зафиксировано попадание вражеских БПЛА по двум автозаправочным станциям и зданию пожарной части.

На тот момент сообщений о погибших или пострадавших в экстренные службы не поступало.

Впоследствии под удар попали еще две автозаправки

Позже в ОВА сообщили, что ночью российские беспилотники атаковали еще две АЗС в Полтавском районе.

"К счастью, обошлось без пострадавших", — отметил Дякивнич.

В настоящее время последствия атак уточняются, соответствующие службы продолжают работать на местах ударов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские дроны атаковали две АЗС в Сумах: возникли пожары