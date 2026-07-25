Россияне атаковали четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области
В ночь на 25 июля российские беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Полтавском районе. Под ударами оказались четыре автозаправочные станции и здание пожарной части.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Виталий Дякивнич.
Около 05:05 было зафиксировано попадание вражеских БПЛА по двум автозаправочным станциям и зданию пожарной части.
На тот момент сообщений о погибших или пострадавших в экстренные службы не поступало.
Впоследствии под удар попали еще две автозаправки
Позже в ОВА сообщили, что ночью российские беспилотники атаковали еще две АЗС в Полтавском районе.
"К счастью, обошлось без пострадавших", — отметил Дякивнич.
В настоящее время последствия атак уточняются, соответствующие службы продолжают работать на местах ударов.
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