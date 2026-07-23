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Новости Атаки дронов на АЗС
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Российские дроны атаковали две АЗС в Сумах: возникли пожары

Атака на АЗС в Сумах

Российские беспилотники атаковали две автозаправочные станции в Сумах вечером 22 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.

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Две атаки за короткое время

После 22 часов Кривошеенко сообщил об ударе по автозаправочной станции в Ковпаковском районе города. В результате попадания возник пожар.

Через полчаса стало известно об ещё одной атаке.

"Еще один российский дрон атаковал АЗС в Заречном районе Сум. На территории автозаправочной станции произошло возгорание", - отметил он.

В обоих случаях информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что 22 июня российские войска дважды наносили удары по АЗС в Харькове.

Читайте: Вражеские ДРГ снизили активность в Сумской области, однако продолжаются интенсивные обстрелы, - пресс-секретарь НГУ Музычук

Автор: 

АЗС (489) беспилотник (5468) обстрел (33884) Сумская область (4364) Сумы (1418) атака (1800) Сумский район (674)
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