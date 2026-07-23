Російські дрони атакували дві АЗС у Сумах: виникли пожежі

Російські безпілотники атакували дві автозаправні станції у Сумах увечері 22 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

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Дві атаки за короткий час

Після 22 години Кривошеєнко повідомив про удар по автозаправній станції у Ковпаківському районі міста. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Через пів години стало відомо про ще одну атаку.

"Ще один російський дрон атакував АЗС у Зарічному районі Сум. Сталося загорання на території автозаправної станції", – зазначив він.

В обох випадках інформація про постраждалих не надходила.

Раніше повідомлялося, що 22 червня, російські війська двічі били по АЗС у Харкові.

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