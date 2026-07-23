Російські дрони атакували дві АЗС у Сумах: виникли пожежі
Російські безпілотники атакували дві автозаправні станції у Сумах увечері 22 липня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.
Дві атаки за короткий час
Після 22 години Кривошеєнко повідомив про удар по автозаправній станції у Ковпаківському районі міста. Унаслідок влучання виникла пожежа.
Через пів години стало відомо про ще одну атаку.
"Ще один російський дрон атакував АЗС у Зарічному районі Сум. Сталося загорання на території автозаправної станції", – зазначив він.
В обох випадках інформація про постраждалих не надходила.
Раніше повідомлялося, що 22 червня, російські війська двічі били по АЗС у Харкові.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль