Росіяни двічі атакували АЗС у Харкові: є постраждалі, виникли пожежі. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 22 червня, російські війська двічі били по АЗС у Харкові, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомили в ДСНС Харківщини, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, унаслідок першої атаки FPV-дроном по АЗС повідомлялося про п’ятьох постраждалих. У них діагностовано гостру реакцію на стрес. Їм надана уся необхідна допомога.
Повідомлялося, що загорілася паливороздавальна колонка. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Вдень росіяни вдруге атакували FPV-дроном автозаправну станцію в межах Харкова.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Горіли ємність з газом та вантажний автомобіль на загальній площі 20 м кв.
За попередніми даними, постраждала 22-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Зазначається, що на місці події працювали підрозділи ДСНС, а також медики та поліцейські.
Наслідки атак
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