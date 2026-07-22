На Дніпропетровщині зменшать запаси пального через удари РФ і запровадять правила для безпеки людей

На Дніпропетровщині АЗС зменшать запаси пального, щоб мінімізувати збитки від можливих російських атак. Також на заправках з'являться мобільні укриття, а уникати скупчення машин допомагатиме поліція.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відтак, оператори АЗС триматимуть менше бензину та дизелю в підземних резервуарах, щоб зменшити наслідки ймовірних ворожих ударів.

Ганжа наголосив, що ситуація з пальним у Дніпропетровській області залишається цілком стабільною. Влада відпрацювала алгоритм дій на випадок перебоїв: за потреби пальне оперативно підвозитимуть бензовозами або ж розгорнуть мобільні автозаправні станції.

На заправках також встановлюються мобільні укриття і запроваджується обов'язкове оповіщення про загрозу обстрілів.

Під час повітряної тривоги всі відвідувачі та працівники будуть зобов'язані покинути територію АЗС. За дотриманням цього правила стежитимуть поліцейські екіпажі.

Правоохоронці додатково патрулюватимуть територію та не допускатимуть великого скупчення людей і автомобілів.

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