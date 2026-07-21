Троє чоловіків пограбували волонтера та викрали кошти, зібрані на авто для військових. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом учасникам групи повідомлено про підозру у розбої. Двом із них також інкримінують вимагання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Деталі щодо нападу

За даними слідства, підозрювані дізналися, що волонтер отримав кошти на придбання автомобіля для ЗСУ. Вони приїхали до його помешкання, силоміць витягли чоловіка з квартири, жорстоко побили, проникли до житла та заволоділи 11 тис. доларів США, серед яких були гроші для купівлі авто військовим, а також ювелірними виробами вартістю близько 100 тис. грн.

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Серед підозрюваних - неодноразово судимий житель Павлограда, який, за даними слідства, має зв’язки у кримінальному середовищі.

Після нападу двоє підозрюваних почали вимагати у потерпілого ще 10 тис. доларів США нібито за неіснуючий борг. Упродовж кількох місяців вони погрожували чоловіку насильством і вимагали гроші. Під час передачі коштів одного із підозрюваних затримали.

Під час восьми обшуків у Дніпрі правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

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Підозри

Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України, двом із них - також за ч. 4 ст. 189 КК України. Один із підозрюваних перебуває під вартою без права застави, щодо іншого триває розгляд клопотання про запобіжний захід, ще один уже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження.