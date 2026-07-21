Троє чоловіків пограбували волонтера та викрали кошти, зібрані на авто для військових. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом учасникам групи повідомлено про підозру у розбої. Двом із них також інкримінують вимагання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Деталі щодо нападу
За даними слідства, підозрювані дізналися, що волонтер отримав кошти на придбання автомобіля для ЗСУ. Вони приїхали до його помешкання, силоміць витягли чоловіка з квартири, жорстоко побили, проникли до житла та заволоділи 11 тис. доларів США, серед яких були гроші для купівлі авто військовим, а також ювелірними виробами вартістю близько 100 тис. грн.
Серед підозрюваних - неодноразово судимий житель Павлограда, який, за даними слідства, має зв’язки у кримінальному середовищі.
Після нападу двоє підозрюваних почали вимагати у потерпілого ще 10 тис. доларів США нібито за неіснуючий борг. Упродовж кількох місяців вони погрожували чоловіку насильством і вимагали гроші. Під час передачі коштів одного із підозрюваних затримали.
Під час восьми обшуків у Дніпрі правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.
Підозри
Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України, двом із них - також за ч. 4 ст. 189 КК України. Один із підозрюваних перебуває під вартою без права застави, щодо іншого триває розгляд клопотання про запобіжний захід, ще один уже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження.
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