Трое мужчин ограбили волонтера и похитили средства, собранные на автомобиль для военных. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора трем участникам группы предъявлено подозрение в грабеже. Двум из них также инкриминируется вымогательство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Подробности о нападении
По данным следствия, подозреваемые узнали, что волонтер получил средства на покупку автомобиля для ВСУ. Они приехали к его дому, силой вытащили мужчину из квартиры, жестоко избили, проникли в жилище и завладели 11 тыс. долларов США, среди которых были деньги на покупку автомобиля для военных, а также ювелирными изделиями стоимостью около 100 тыс. грн.
Среди подозреваемых — неоднократно судимый житель Павлограда, который, по данным следствия, имеет связи в криминальной среде.
После нападения двое подозреваемых начали вымогать у потерпевшего еще 10 тыс. долларов США якобы за несуществующий долг. В течение нескольких месяцев они угрожали мужчине насилием и вымогали деньги. Во время передачи средств одного из подозреваемых задержали.
В ходе восьми обысков в Днепре правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Подозрения
Всем троим сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины, двум из них — также по ч. 4 ст. 189 УК Украины. Один из подозреваемых находится под стражей без права залога, в отношении другого продолжается рассмотрение ходатайства о мере пресечения, еще один уже находится под стражей в рамках другого уголовного производства.
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