Нападение на правоохранителей во время конфликта с ТЦК во Львове: задержан мужчина, — СБУ и Нацполиция. ФОТО

СБУ и Нацполиция "по горячим следам" задержали мужчину, напавшего на правоохранителей во Львове 8 июля.

Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Служба безопасности и Национальная полиция в течение суток установили и задержали во Львове мужчину, которого подозревают в избиении полицейского 8 июля этого года.

Как выяснилось в ходе расследования, фигурантом является 23-летний львовянин, который находился среди лиц, сначала заблокировавших служебный автомобиль украинских защитников, повредивших его, а затем перевернувших.

Инцидент произошел на проспекте Червоной Калины во Львове во время проведения военными и полицейскими мероприятий по оповещению населения.

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Отмечается, что во время попыток сотрудников Национальной полиции пресечь преступные действия участники толпы начали оказывать активное сопротивление правоохранителям.

В частности, один из фигурантов напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа);

ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или других специально заготовленных предметов).

В рамках уголовного производства, возбужденного по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период – ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины, продолжается комплекс следственных и оперативных мероприятий.

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Другие фигуранты конфликта

В настоящее время правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к массовым беспорядкам, а также к совершению противоправных действий в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников Национальной полиции.

Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех участников нападения на украинских защитников. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Что предшествовало?

Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК:

около 21:30 группа оповещения ТЦК совместно с полицейскими проверяла документы военнообязанных;

был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;

после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;

участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;

после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

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