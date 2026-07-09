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Новости Фото Конфликт с ТЦК Нападение на полицейских
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Нападение на правоохранителей во время конфликта с ТЦК во Львове: задержан мужчина, — СБУ и Нацполиция. ФОТО

СБУ и Нацполиция "по горячим следам" задержали мужчину, напавшего на правоохранителей во Львове 8 июля.

Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Служба безопасности и Национальная полиция в течение суток установили и задержали во Львове мужчину, которого подозревают в избиении полицейского 8 июля этого года.

Как выяснилось в ходе расследования, фигурантом является 23-летний львовянин, который находился среди лиц, сначала заблокировавших служебный автомобиль украинских защитников, повредивших его, а затем перевернувших.

Инцидент произошел на проспекте Червоной Калины во Львове во время проведения военными и полицейскими мероприятий по оповещению населения.

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Задержали мужчину, напавшего на полицейского во Львове
Задержали мужчину, напавшего на полицейского во Львове

Отмечается, что во время попыток сотрудников Национальной полиции пресечь преступные действия участники толпы начали оказывать активное сопротивление правоохранителям.

В частности, один из фигурантов напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа);
  •  ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или других специально заготовленных предметов).

В рамках уголовного производства, возбужденного по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период – ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины, продолжается комплекс следственных и оперативных мероприятий.

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Другие фигуранты конфликта

В настоящее время правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к массовым беспорядкам, а также к совершению противоправных действий в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников Национальной полиции.

Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех участников нападения на украинских защитников. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Что предшествовало?

Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК:

  • около 21:30 группа оповещения ТЦК совместно с полицейскими проверяла документы военнообязанных;
  • был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;
  • после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;
  • участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;
  • после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

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Автор: 

Львов (4691) нападение (2302) Нацполиция (17055) ТЦК (1200) Львовская область (3231) Львовский район (279)
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Топ комментарии
+30
Так а тренера з боксу, який бив під вухо людину ззаду і був одягнений у однострій, але при цьому не числиться в тцк - також затримали?
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09.07.2026 21:05 Ответить
+18
О а тих бурятів які собаці лапи зломали вже знайшли?
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09.07.2026 21:08 Ответить
+16
"нападу на українських захисників"
----------
З яких це пір мерзотні людовови стали "захисниками"?
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09.07.2026 21:16 Ответить

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