В результате конфликта во Львове пострадали двое военнослужащих ТЦК и СП, - ОК "Запад"

После вчерашнего конфликта в Сиховском районе Львова двое военнослужащих ТЦК и СП обратились за помощью в медицинское учреждение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила офицер отдела по связям с общественностью управления коммуникаций оперативного командования "Запад" Екатерина Литвинчук.

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По её словам, эти военнослужащие получили лёгкие телесные повреждения, угрозы их жизни и здоровью нет.

Литвинчук подтвердила, что в настоящее время ведется служебное расследование, инициированное руководителем Львовского областного ТЦК и СП.

"Расследование начато с целью установления всех обстоятельств происшествия. По его результатам действия всех участников данного конфликта получат правовую оценку… Вероятно, вчерашнее происшествие имеет все признаки препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Выяснение всех обстоятельств — это прерогатива правоохранительных органов", — отметила офицер.

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Она также отметила, что вчера в группу оповещения, помимо военнослужащих ТЦК и СП, входили и представители Национальной полиции Украины.

"Представители ТЦК и СП проверяют военно-учетные документы граждан во время действия правового режима военного положения. Все граждане-мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию. Представители ТЦК и СП, входящие в группу оповещения, лишь проверяют военно-учетные документы, но не производят задержание граждан. Представители Национальной полиции, включенные в ту же группу оповещения, в свою очередь, обладают таким правом. Они отвечают за поддержание общественного порядка и правопорядка в таких ситуациях", — подчеркнула Литвинчук и добавила, что мужчина, из-за которого вчера начался конфликт, является нарушителем военного учета.

Говоря о возможных материальных убытках, причиненных в результате инцидента, офицер пояснила, что этот вопрос будет выясняться в ходе расследования.

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Что предшествовало?

Вечером 8 июля в Сыховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК:

около 21:30 группа оповещения ТЦК вместе с полицейскими проверяла документы военнообязанных;

был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;

после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;

участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;

после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

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