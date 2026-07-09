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Новости Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК
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Нацполиция и СБУ расследуют конфликт с ТЦК во Львове: уже есть задержанный

Конфликт с ТЦК во Львове: Полиция и СБУ проводят расследование

Нацполиция и СБУ проводят досудебные расследования по факту конфликта с военнослужащими ТЦК и СП в Сиховском районе Львова.

Об этом сообщили в полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В частности, следователи Национальной полиции расследуют нападение на полицейского, который обеспечивал общественный порядок во время инцидента.

По данному факту Нацполицией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа)", — говорится в сообщении.

Полицейские установили личность нападавшего, он задержан. Решается вопрос о предъявлении ему подозрения.

В то же время СБУ проводит досудебное расследование по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период).

Все материалы, собранные полицией в ходе документирования этого инцидента, переданы в СБУ для приобщения к материалам уголовного производства.

Читайте: Генштаб о конфликте с ТЦК во Львове: оправдания насилию нет. Должно быть расследование

Что предшествовало?

Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК:

  • около 21:30 группа оповещения ТЦК совместно с полицейскими проверяла документы военнообязанных;
  • был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;
  • после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;
  • участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;
  • после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны о нападении на военных ТЦК во Львове: методы мобилизации требуют совершенствования

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Львов (4683) Нацполиция (17052) ТЦК (1200) Львовская область (3231) Львовский район (272)
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Топ комментарии
+21
Тобто, удар бандитом (тренером з кікбоксингу), Романом Удутом у формі ТЦК цивільну особу, з-заду, зі спини, що й спровокувало весь той конфлікт, то зовсім не злочин?
Так, події, що стались потім то дійсно порушення громадського порядку. Так, їх дійсно можна кваліфікувати, як перешкоджання... Але ж провокація того всього хіба не злочин?!
Ні, то реально має бути зі стріляниною, з трупами на тротуарі... щоб до дебілів хоч щось дійшло, щоб вони хоч щось втямили...
Чи в тому й ціль дій зеленої мерзоти?
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09.07.2026 14:33 Ответить
+17
Поліція і СБУ борються із наслідками. А без усунення причин наслідки будуть ті ж самі і щоразу їх будде більше. Потрібно усунути причини такої дичини.
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09.07.2026 14:25 Ответить
+14
На будівництві відділ кадрів вважаеться будівельником, він бере до рук цеглу, цемент? Ні! Чому ж тоді тцк (той самий відділ кадрів) мерзота з липовими убд називають себе військовими?
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09.07.2026 14:33 Ответить

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