Нацполиция и СБУ расследуют конфликт с ТЦК во Львове: уже есть задержанный

Нацполиция и СБУ проводят досудебные расследования по факту конфликта с военнослужащими ТЦК и СП в Сиховском районе Львова.

Об этом сообщили в полиции, передает Цензор.НЕТ.

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"В частности, следователи Национальной полиции расследуют нападение на полицейского, который обеспечивал общественный порядок во время инцидента.

По данному факту Нацполицией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа)", — говорится в сообщении.

Полицейские установили личность нападавшего, он задержан. Решается вопрос о предъявлении ему подозрения.

В то же время СБУ проводит досудебное расследование по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период).



Все материалы, собранные полицией в ходе документирования этого инцидента, переданы в СБУ для приобщения к материалам уголовного производства.

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Что предшествовало?

Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК:

около 21:30 группа оповещения ТЦК совместно с полицейскими проверяла документы военнообязанных;

был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;

после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;

участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;

после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

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