Нацполиция и СБУ расследуют конфликт с ТЦК во Львове: уже есть задержанный
Нацполиция и СБУ проводят досудебные расследования по факту конфликта с военнослужащими ТЦК и СП в Сиховском районе Львова.
Об этом сообщили в полиции, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В частности, следователи Национальной полиции расследуют нападение на полицейского, который обеспечивал общественный порядок во время инцидента.
По данному факту Нацполицией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа)", — говорится в сообщении.
Полицейские установили личность нападавшего, он задержан. Решается вопрос о предъявлении ему подозрения.
В то же время СБУ проводит досудебное расследование по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период).
Все материалы, собранные полицией в ходе документирования этого инцидента, переданы в СБУ для приобщения к материалам уголовного производства.
Что предшествовало?
Вечером 8 июля в Сиховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.
По информации полиции и Львовского областного ТЦК:
- около 21:30 группа оповещения ТЦК совместно с полицейскими проверяла документы военнообязанных;
- был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;
- после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;
- участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;
- после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так, події, що стались потім то дійсно порушення громадського порядку. Так, їх дійсно можна кваліфікувати, як перешкоджання... Але ж провокація того всього хіба не злочин?!
Ні, то реально має бути зі стріляниною, з трупами на тротуарі... щоб до дебілів хоч щось дійшло, щоб вони хоч щось втямили...
Чи в тому й ціль дій зеленої мерзоти?