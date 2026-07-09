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Новини Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК
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Нацполіція та СБУ розслідують конфлікт із ТЦК у Львові: встановлено особу одного з нападників

Конфлікт із ТЦК у Львові: Поліція та СБУ проводять розслідування

Нацполіція та СБУ проводять досудові розслідування за фактом конфлікту із військовими ТЦК та СП у Сихівському районі Львова.

Про це повідомили у поліції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зокрема, слідчі Національної поліції розслідують напад на поліцейського, який забезпечував публічний порядок під час інциденту.

За цим фактом Нацполіцією відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили особу нападника. 

Водночас СБУ здійснює досудове розслідування за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).

Усі матеріали, зібрані поліцією під час документування цього інциденту, передані до СБУ для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Читайте: Генштаб про конфлікт із ТЦК у Львові: Виправдання насильству немає. Має бути розслідування

Що передувало?

Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.

За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:

  • близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;
  • було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;
  • після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;
  • учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;
  • після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони про напад на військових ТЦК у Львові: Методи мобілізації потребують вдосконалення

Автор: 

Львів (3306) Нацполіція (15834) ТЦК та СП (1255) Львівська область (2829) Львівський район (298)
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Топ коментарі
+23
Тобто, удар бандитом (тренером з кікбоксингу), Романом Удутом у формі ТЦК цивільну особу, з-заду, зі спини, що й спровокувало весь той конфлікт, то зовсім не злочин?
Так, події, що стались потім то дійсно порушення громадського порядку. Так, їх дійсно можна кваліфікувати, як перешкоджання... Але ж провокація того всього хіба не злочин?!
Ні, то реально має бути зі стріляниною, з трупами на тротуарі... щоб до дебілів хоч щось дійшло, щоб вони хоч щось втямили...
Чи в тому й ціль дій зеленої мерзоти?
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09.07.2026 14:33 Відповісти
+17
Поліція і СБУ борються із наслідками. А без усунення причин наслідки будуть ті ж самі і щоразу їх будде більше. Потрібно усунути причини такої дичини.
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09.07.2026 14:25 Відповісти
+14
На будівництві відділ кадрів вважаеться будівельником, він бере до рук цеглу, цемент? Ні! Чому ж тоді тцк (той самий відділ кадрів) мерзота з липовими убд називають себе військовими?
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09.07.2026 14:33 Відповісти

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