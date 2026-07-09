Нацполіція та СБУ розслідують конфлікт із ТЦК у Львові: встановлено особу одного з нападників
Нацполіція та СБУ проводять досудові розслідування за фактом конфлікту із військовими ТЦК та СП у Сихівському районі Львова.
Про це повідомили у поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Зокрема, слідчі Національної поліції розслідують напад на поліцейського, який забезпечував публічний порядок під час інциденту.
За цим фактом Нацполіцією відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські встановили особу нападника.
Водночас СБУ здійснює досудове розслідування за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).
Усі матеріали, зібрані поліцією під час документування цього інциденту, передані до СБУ для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Що передувало?
Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.
За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:
- близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;
- було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;
- після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;
- учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;
- після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
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Так, події, що стались потім то дійсно порушення громадського порядку. Так, їх дійсно можна кваліфікувати, як перешкоджання... Але ж провокація того всього хіба не злочин?!
Ні, то реально має бути зі стріляниною, з трупами на тротуарі... щоб до дебілів хоч щось дійшло, щоб вони хоч щось втямили...
Чи в тому й ціль дій зеленої мерзоти?