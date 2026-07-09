Нацполіція та СБУ розслідують конфлікт із ТЦК у Львові: встановлено особу одного з нападників

Нацполіція та СБУ проводять досудові розслідування за фактом конфлікту із військовими ТЦК та СП у Сихівському районі Львова.

Про це повідомили у поліції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Зокрема, слідчі Національної поліції розслідують напад на поліцейського, який забезпечував публічний порядок під час інциденту.

За цим фактом Нацполіцією відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили особу нападника.

Водночас СБУ здійснює досудове розслідування за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).



Усі матеріали, зібрані поліцією під час документування цього інциденту, передані до СБУ для долучення до матеріалів кримінального провадження.

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Що передувало?

Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.

За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:

близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;

було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;

після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;

учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;

після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

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