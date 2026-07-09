Генштаб про конфлікт із ТЦК у Львові: Виправдання насильству немає. Має бути розслідування

У Генштабі ЗСУ засудили напади на військовослужбовців ТЦК та СП.

Про це йдеться у заяві ГШ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"На дванадцятому році російської збройної агресії та п’ятому році відбиття повномасштабного вторгнення російської федерації такі дії є неприпустимими, протизаконними та безпосередньо підривають обороноздатність держави.



Події, що сталися у Львові, мають ознаки перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в умовах правового режиму воєнного стану. Закликаємо правоохоронні органи забезпечити всебічне, об’єктивне та неупереджене розслідування цього випадку, а винних — притягнути до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства. Українські воїни, які щодня виконують бойові завдання на фронті, мають бути впевнені, що держава забезпечує законність і порядок у тилу", - наголосили там.

Триває перевірка дій військових ТЦК

Водночас у Генштабі заявили, що проводиться службова перевірка щодо правомірності дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"У разі встановлення порушень винні особи будуть притягнуті до відповідальності у визначеному законом порядку.



Жодні суперечки щодо законності дій посадових осіб чи військовослужбовців не можуть бути виправданням застосування насильства. Правову оцінку кожному випадку мають надавати виключно уповноважені державні органи", - зазначили там.

У Генштабі нагадали, що захист незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком громадян України.

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"Військовослужбовці ТЦК та СП, які здійснюють заходи оповіщення, виконують важливі завдання із забезпечення комплектування Сил оборони України, від якого безпосередньо залежить здатність держави продовжувати ефективну відсіч російській агресії.



Будь-які конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно у правовому полі. Лише неухильне дотримання законів, взаємна повага та особиста відповідальність кожного є запорукою єдності суспільства і стійкості держави.



Окремо звертаємо увагу, що заходи оповіщення здійснюють саме військовослужбовці Збройних Сил України, багато з яких мають бойовий досвід, а не цивільні "працівники ТЦК та СП", як їх нерідко помилково називають", - пояснили у ГШ.

Також там закликали громадян зберігати спокій, не піддаватися на провокації та дезінформацію, діяти виключно в межах закону та об’єднуватися навколо Сил оборони України у боротьбі за незалежність.

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Що передувало?

Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.

За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:

близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;

було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;

після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;

учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;

після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

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