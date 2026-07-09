Військово-політичне керівництво несе відповідальність за пропаганду ухилянтів, - Решетилова

Після подій у Львові військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила про необхідність перегляду принципів бронювання, розкритикувала політиків і медіа та висловила підтримку українським військовослужбовцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала в соцмережах.

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"Сьогодні я знову отримаю десятки запрошень на ефіри, запити на коментарі та інтервʼю. Журналісти, блогери, які місяцями першим питанням запитували мене про "злочини ТЦК", сьогодні запитуватимуть, як же так сталося, що цивільні нападають на військових? І хто за це відповідальний.

Я не піду на жодне таке інтервʼю. Я взагалі останній рік відмовляю всім журналістам, які бачать проблеми лише в порушенні прав ухилянтів і не бачать кілька мільйонів військовослужбовців і членів їхніх сімей - тих, хто на собі вивозить нам державу, часто непомітно і мовчки, хто не може перекричати натовп паразитів", - йдеться в дописі.

Відповідальність лежить і на владі, і на суспільстві

На думку Решетилової, відповідальність за нинішню ситуацію несуть уряд, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування, які досі не змогли знайти баланс між потребами економіки та армії.

"Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації. Але для того, щоб реалізувати це, потрібна не лише політична воля, не лише команда потужних бюрократів, але й підтримка суспільства, а її нема. Не знаєте, чому?

Окреме місце в пеклі буде для тих політиків і посадовців, які хайпують на темі мобілізації. Ви всі їх знаєте, тут нема чого додати", - зазначила військова омбудсменка.

Вона також звернулася до журналістів, блогерів та інфлюенсерів із закликом замислитися над власною відповідальністю за формування інформаційного простору.

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За її словами, постійне нагнітання негативного ставлення до ТЦК, поліції та військових, які займаються мобілізаційними заходами, може мати небезпечні наслідки для суспільства та обороноздатності країни.

Звернення до військових

Наприкінці допису Решетилова звернулася до українських військовослужбовців, зазначивши, що їй боляче бачити випадки нападів на представників сил оборони.

"Дорогі військовослужбовці, я не уявляю, як вам важко і боляче бачити ці кадри. Вибачте. Цьому немає виправдання.

Я просто хочу, щоб ви знали, що людей, які вдячні вам за службу, які знають, яку ціну платите ви і ваші сімʼї за наше життя, - більше. Незрівнянно більше. І ми поруч", - написала вона.

Що передувало?

8 липня у Сихівському районі Львова стався інцидент під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію. Поліція виявила чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. Обурений натовп перевернув службове авто військових ТЦК.

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