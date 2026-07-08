Суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві працівника ТЦК у Львові

Суд у Львові продовжив на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави Григорію Кедруку, якого обвинувачують у вбивстві ветерана та військовослужбовця ТЦК та СП Юрія Бондаренка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал "Суспільне".

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Під час судового засідання прокурор запропонував змінити порядок дослідження доказів: спочатку розглянути письмові матеріали справи, а потім речові докази. Сторони не заперечували. Відеозаписи з місця події суд досліджував без присутності журналістів.

Після цього суд розглянув клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу. Прокурор просив залишити обвинуваченого під вартою ще на 60 діб без права внесення застави.

Захисник Григорія Кедрука Анатолій Шмайхель наполягав на зміні запобіжного заходу на домашній арешт, вважаючи таке рішення справедливішим і менш витратним для держави. Сам обвинувачений підтримав позицію свого адвоката.

Вислухавши сторони, суд постановив продовжити Григорію Кедруку тримання під вартою ще на два місяці без права внесення застави.

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