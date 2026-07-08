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Новини Напад на ТЦК
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Суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві працівника ТЦК у Львові

Обвинуваченому у вбивстві працівника ТЦК продовжили арешт

Суд у Львові продовжив на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави Григорію Кедруку, якого обвинувачують у вбивстві ветерана та військовослужбовця ТЦК та СП Юрія Бондаренка.

Про це  повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал "Суспільне".

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Під час судового засідання прокурор запропонував змінити порядок дослідження доказів: спочатку розглянути письмові матеріали справи, а потім речові докази. Сторони не заперечували. Відеозаписи з місця події суд досліджував без присутності журналістів.

Після цього суд розглянув клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу. Прокурор просив залишити обвинуваченого під вартою ще на 60 діб без права внесення застави.

Захисник Григорія Кедрука Анатолій Шмайхель наполягав на зміні запобіжного заходу на домашній арешт, вважаючи таке рішення справедливішим і менш витратним для держави. Сам обвинувачений підтримав позицію свого адвоката.

Вислухавши сторони, суд постановив продовжити Григорію Кедруку тримання під вартою ще на два місяці без права внесення застави.

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Автор: 

Львів (3306) суд (11967) вбивство (3294) ТЦК та СП (1251) Львівська область (2826) Львівський район (297)
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Топ коментарі
+7
"Відеозаписи з місця події суд досліджував без присутності журналістів". Та зрозуміло, бо там треба саджати решту з групи "оповіщення" за те, як саме відбувся незаконний напад на громадянина. І за те, що залишили в небезпеці свого колегу, який стік кров'ю від поранення ножем в ногу. Хоча вони ж типу військові, мають такмед проходити обов'язково і повинні були зупинити кровотечу та спокійно відвезти до хірурга. Джгут чи турнікет мав бути у них в машині обов'язково. Якщо вже вони такі військові, що не мають жодного турнікета на групу, то затиснути рану і попросити аптечку у найближчого законослухняного водія. Чувак би вже давно виписався з лікарні і шви б вже зняли. А так витік у них на очах.
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08.07.2026 18:50 Відповісти
+5
ветерана тцк....де ж він цікаво воював??
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08.07.2026 18:50 Відповісти

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