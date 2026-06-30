Убивство військового ТЦК у Львові: справу ексмитника передали до суду, йому загрожує довічне

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього працівника Львівської митниці, який смертельно поранив військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, 2 квітня 2026 року у Львові на вулиці Патона працівники ТЦК та СП разом із поліцейськими перевіряли військово-облікові документи. Біля магазину ритуальних послуг вони зупинили чоловіка. У цей момент із приміщення вийшов його брат — працівник митниці — і втрутився у перевірку. Словесний конфлікт швидко переріс у бійку.

Під час сутички митник дістав ніж і вдарив військовослужбовця в груди. Коли зрозумів, що удар прийшовся у бронежилет, завдав ще одного удару — цього разу в шию.

Ніж пошкодив сонну артерію. Попри зусилля медиків, військовослужбовець помер.

Після нападу фігурант разом із братом утік автомобілем. Працівники ДБР оперативно встановили його місцеперебування та затримали. Раніше Бюро вже повідомляло йому про підозру.

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Судитимуть за умисне вбивство

Колишнього митника судитимуть за умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України).



Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.



Процесуальне керівництво здійснювала Львівська обласна прокуратура.

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