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Новини Напад на ТЦК
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Убивство військового ТЦК у Львові: справу ексмитника передали до суду, йому загрожує довічне

Убивство військового ТЦК у Львові

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього працівника Львівської митниці, який смертельно поранив військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, 2 квітня 2026 року у Львові на вулиці Патона працівники ТЦК та СП разом із поліцейськими перевіряли військово-облікові документи. Біля магазину ритуальних послуг вони зупинили чоловіка. У цей момент із приміщення вийшов його брат — працівник митниці — і втрутився у перевірку. Словесний конфлікт швидко переріс у бійку.

Під час сутички митник дістав ніж і вдарив військовослужбовця в груди. Коли зрозумів, що удар прийшовся у бронежилет, завдав ще одного удару — цього разу в шию.

Ніж пошкодив сонну артерію. Попри зусилля медиків, військовослужбовець помер.

 Після нападу фігурант разом із братом утік автомобілем. Працівники ДБР оперативно встановили його місцеперебування та затримали. Раніше Бюро вже повідомляло йому про підозру.

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Судитимуть за умисне вбивство

Колишнього митника судитимуть за умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Процесуальне керівництво здійснювала Львівська обласна прокуратура.

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Що передувало?

Автор: 

Львів (3300) митниця (1958) ДБР (3980) Львівська область (2817) Львівський район (290)
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Топ коментарі
+6
Ви по суті своїх вчинків робите абсолютне те саме, оскільки у тяжкий для країни час перебуваєте за кордоном на постійній основі.
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30.06.2026 15:33 Відповісти
+6
Так, як зривають мобілізацію самі тцкуни та зелені ідіоти, не вдасться зірвати, навіть, самому куйлу, не кажучи вже про його фсбшників.
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30.06.2026 15:34 Відповісти
+5
Ексмитник, виконав завдання фсбшників ******, здійснив убивство держслужбовця ТЦК, з метою зриву проведення заходів Мобілізації в Особливий період, під час дії воєнного стану в Україні🤬😡🤬😡‼️‼️
БЕЗКАРНІСТЬ, привладними зеленського таких злочинів з 2019 року, призводить до смертей Українців, як на фронті, так і у тилу!
Аналіз, з 2019 року, суддівської практи щодо суворості застосування норм ККУ, це підтверджує!!
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30.06.2026 15:30 Відповісти

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