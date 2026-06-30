Убийство военнослужащего ТЦК во Львове: дело бывшего таможенника передано в суд, ему грозит пожизненное заключение

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника Львовской таможни, который смертельно ранил военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, 2 апреля 2026 года во Львове на улице Патона сотрудники ТЦК и СП вместе с полицейскими проверяли военно-учетные документы. Возле магазина ритуальных услуг они остановили мужчину. В этот момент из помещения вышел его брат - сотрудник таможни - и вмешался в проверку. Словесный конфликт быстро перерос в драку.

Во время стычки таможенник достал нож и ударил военнослужащего в грудь. Когда понял, что удар пришелся по бронежилету, нанес еще один удар - на этот раз в шею.

Нож повредил сонную артерию. Несмотря на усилия медиков, военнослужащий скончался.

После нападения фигурант вместе с братом скрылся на автомобиле. Сотрудники ГБР оперативно установили его местонахождение и задержали. Ранее Бюро уже сообщило ему о подозрении.

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Будет судим за умышленное убийство

Бывшего таможенника будут судить за умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебных обязанностей (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.



Процессуальное руководство осуществляла Львовская областная прокуратура.

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