Убийство военнослужащего ТЦК во Львове: дело бывшего таможенника передано в суд, ему грозит пожизненное заключение
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника Львовской таможни, который смертельно ранил военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Обвинительный акт направлен в суд.
По данным следствия, 2 апреля 2026 года во Львове на улице Патона сотрудники ТЦК и СП вместе с полицейскими проверяли военно-учетные документы. Возле магазина ритуальных услуг они остановили мужчину. В этот момент из помещения вышел его брат - сотрудник таможни - и вмешался в проверку. Словесный конфликт быстро перерос в драку.
Во время стычки таможенник достал нож и ударил военнослужащего в грудь. Когда понял, что удар пришелся по бронежилету, нанес еще один удар - на этот раз в шею.
Нож повредил сонную артерию. Несмотря на усилия медиков, военнослужащий скончался.
После нападения фигурант вместе с братом скрылся на автомобиле. Сотрудники ГБР оперативно установили его местонахождение и задержали. Ранее Бюро уже сообщило ему о подозрении.
Будет судим за умышленное убийство
Бывшего таможенника будут судить за умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебных обязанностей (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
Процессуальное руководство осуществляла Львовская областная прокуратура.
Что предшествовало?
- 2 апреля 2026 года в Нацполиции заявили, что мужчина, смертельно ранивший военного ТЦК во Львове, находится в розыске.
- Впоследствии там сообщили о задержании нападавшего, заявив, что он - инспектор Львовской таможни.
- 3 апреля инспектору Львовской таможни было предъявлено подозрение.
- Мужчину поместили под стражу на два месяца без права на залог. Во время своего выступления в зале суда сам обвиняемый заявил, что якобы сам сдался правоохранителям, поэтому просил назначить ему более мягкую меру пресечения.
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