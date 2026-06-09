Военного ТЦК избили во время проведения мероприятий оповещения на Волыни: нападавшие задержаны

В Волынской области полиция расследует факты нападения на военнослужащих ТЦК и СП, а также повреждения военного имущества. Конфликт разгорелся во время проведения мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Волынской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали инцидента

По данным следствия, происшествие произошло во вторник, 9 июня, недалеко от села Вербка Ковельского района. Отмечается, что группа местных жителей спровоцировала конфликт с военнослужащими ТЦК и СП, которые в этот момент проводили мероприятия по оповещению военнообязанных.

Предварительно установлено, что во время инцидента неизвестные повредили служебный автомобиль военнослужащих.

Также один из представителей ТЦК получил телесные повреждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выстрелы и газовый баллончик: в Черкасской области произошла стычка между военными ТЦК и работниками предприятия

Фигуранты в отделении

На место происшествия срочно прибыли наряды полиции и следственно-оперативная группа. Благодаря оперативным действиям правоохранителей ситуацию удалось локализовать.

"Все лица, причастные к происшествию, установлены и в настоящее время находятся в Ковельском районном управлении полиции", - сообщили в ведомстве.

По факту нападения на военных ТЦК следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (Умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу или гражданину, исполняющему гражданский долг). Санкция этой статьи предусматривает наказание — ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В настоящее время в Ковельском районе продолжаются неотложные следственные действия, полицейские выясняют все детали происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ровенской области тракторист протаранил автомобиль ТЦК и сломал руку военному