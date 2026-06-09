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Новости Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК
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Военного ТЦК избили во время проведения мероприятий оповещения на Волыни: нападавшие задержаны

тцк

В Волынской области полиция расследует факты нападения на военнослужащих ТЦК и СП, а также повреждения военного имущества. Конфликт разгорелся во время проведения мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Волынской области.

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Детали инцидента

По данным следствия, происшествие произошло во вторник, 9 июня, недалеко от села Вербка Ковельского района. Отмечается, что группа местных жителей спровоцировала конфликт с военнослужащими ТЦК и СП, которые в этот момент проводили мероприятия по оповещению военнообязанных.

  • Предварительно установлено, что во время инцидента неизвестные повредили служебный автомобиль военнослужащих.
  • Также один из представителей ТЦК получил телесные повреждения.

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Фигуранты в отделении

На место происшествия срочно прибыли наряды полиции и следственно-оперативная группа. Благодаря оперативным действиям правоохранителей ситуацию удалось локализовать.

"Все лица, причастные к происшествию, установлены и в настоящее время находятся в Ковельском районном управлении полиции", - сообщили в ведомстве.

По факту нападения на военных ТЦК следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (Умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу или гражданину, исполняющему гражданский долг). Санкция этой статьи предусматривает наказание — ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В настоящее время в Ковельском районе продолжаются неотложные следственные действия, полицейские выясняют все детали происшествия.

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избиение (9639) конфликт (854) ТЦК (1141) Волынская область (1097) Ковельский район (8) Вербка (1)
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Топ комментарии
+25
Угу, тільки є відео як невідомий бус залетів на приватну територію та почав " пакування". Тут же не далеко Білорусь хто зна може то дрг ворога. Небезпечно.
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09.06.2026 21:43 Ответить
+17
бачив я цей відос...невідомі в камуфляжі, які влізли в приватну власність, отримали по заслугам лопатами як в посталі ( гра така була), а краще закон про зброю для громадян щоб був
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09.06.2026 21:47 Ответить
+13
Так дійсно свідомі громадяни відбивалися від невідомих осіб в камуфляжі.
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09.06.2026 21:51 Ответить
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А ти втікач взагалі не маєш права це коментувати, звісно якщо ти не кацапський бот, а дрищ і ухилєс...
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09.06.2026 22:27 Ответить
а я настільки розумний, що ще декілька десятиліть тому втік з цього сьогоднішнього зєліного Шоушенка ))))
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09.06.2026 22:29 Ответить
То запни пельку! Ти вже не українець і на кацапів працюєш!
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09.06.2026 22:35 Ответить
))))))))))))))))))))))))))))
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09.06.2026 22:36 Ответить
ТЦК, до зброї!
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09.06.2026 22:19 Ответить
Ще ж тільки 5 рік війни. Десь так році на 8-10 люди вже звикнуть і не будуть відбиватися. Хто залишиться.
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09.06.2026 22:24 Ответить
Відео все ставить на свої місця. Напад банди у камуфляжі на людей. З якою ціллю то вже нехай поліція встановлює. Але лопата - таки добрий інструмент.
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09.06.2026 22:36 Ответить
можу дать тобі лопату, будеш рить бліндаж.
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09.06.2026 22:37 Ответить
Знову з денікінських фронтів воювака? Будеш в штурмовому підрозділі - матимеш право інших відправляти в окопи. А поки сиди і бзди тихенько в диван.
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09.06.2026 22:42 Ответить
іди нюхай шляпу, ссикун)
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09.06.2026 22:56 Ответить
ЗА !
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09.06.2026 22:38 Ответить
ТЦКунівську бидлоту треба не бити, а добивати.
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09.06.2026 22:47 Ответить
придивився до новини більш уважно
затримано
не нападників
а захисників своїх конституційних прав від порушників
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09.06.2026 22:54 Ответить
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