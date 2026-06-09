Выстрелы и газовый баллончик: на Черкасщине произошла стычка между военными ТЦК и работниками предприятия

Очередной инцидент с участием военнослужащих районного ТЦК и СП произошел в Черкасской области. Во время конфликта на территории одного из предприятий были применены спецсредства и стартовый пистолет, а одного из работников силой увезли с места происшествия.

Об этом в Facebook сообщила полиция Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Инцидент зафиксирован в понедельник, 8 июня, на объекте одного из предприятий Звенигородского района. По предварительной информации следствия, между работниками и группой представителей РТЦК вспыхнул конфликт.

Во время стычки один из мужчин использовал газовый баллончик. Кроме того, один из участников инцидента достал стартовый пистолет и произвел выстрел в воздух.

В то же время военные РТЦК увезли одного мужчину с территории предприятия.

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Открыто уголовное производство

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Черкасская специализированная прокуратура в сфере обороны. Сейчас полицейские проводят следственные действия, опрашивают свидетелей и устанавливают всех лиц, причастных к применению оружия и силовых методов задержания.

Между тем в соцсетях распространили видео, на котором, вероятно, зафиксирован момент выстрела, произведенного сотрудником ТЦК.

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