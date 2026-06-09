Выстрелы и газовый баллончик: на Черкасщине произошла стычка между военными ТЦК и работниками предприятия
Очередной инцидент с участием военнослужащих районного ТЦК и СП произошел в Черкасской области. Во время конфликта на территории одного из предприятий были применены спецсредства и стартовый пистолет, а одного из работников силой увезли с места происшествия.
Об этом в Facebook сообщила полиция Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Инцидент зафиксирован в понедельник, 8 июня, на объекте одного из предприятий Звенигородского района. По предварительной информации следствия, между работниками и группой представителей РТЦК вспыхнул конфликт.
Во время стычки один из мужчин использовал газовый баллончик. Кроме того, один из участников инцидента достал стартовый пистолет и произвел выстрел в воздух.
В то же время военные РТЦК увезли одного мужчину с территории предприятия.
Открыто уголовное производство
- По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).
Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Черкасская специализированная прокуратура в сфере обороны. Сейчас полицейские проводят следственные действия, опрашивают свидетелей и устанавливают всех лиц, причастных к применению оружия и силовых методов задержания.
Между тем в соцсетях распространили видео, на котором, вероятно, зафиксирован момент выстрела, произведенного сотрудником ТЦК.
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Збір копій: відділ кадрів зобов'язаний зробити та зберігати копію військово-облікового документа (ВОД) працівника.
Повідомлення ТЦК: про прийом на роботу (або звільнення) військовозобов'язаного потрібно повідомити відповідний ТЦК у 7-денний строк.
Що робила на території підприємства особа, що безпідставно ухиляється від мобілізації?
П.с. - Ти сам би з таким в один окоп поліз?
Є такі, що за пару місяців і не скажеш сходу, що недавно на війні. Навіть доходить до незручних ситуацій. Приймаємо вже як свого, а тут здуру починаєш шось там розказувати за мамкиних ухилянтських бусінок (а він же сам таким був 4 місяці тому)
Але частіше контингент... Бувало й таке, шо саджали в бусік, відвозили в Крамік на автостанцію, платили за квиток кудись подалі звідси, а зранку подавали ва СЗЧ. Персонажі, яких взагалі треба по життю тримати десь у замкнутих камерах та прив'язаними до ліжок. Враження, ніби ТЦК робить плани мобілізації по нарко та психдиспансерам.
був прийом на роботу, були всі документи, відділ кадрів сповістив тцк.
чому ти вирішив що особа ухилялась?