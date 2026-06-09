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Новости Конфликт с ТЦК
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Выстрелы и газовый баллончик: на Черкасщине произошла стычка между военными ТЦК и работниками предприятия

В Черкасской области произошел конфликт между работниками предприятия и ТЦК

Очередной инцидент с участием военнослужащих районного ТЦК и СП произошел в Черкасской области. Во время конфликта на территории одного из предприятий были применены спецсредства и стартовый пистолет, а одного из работников силой увезли с места происшествия.

Об этом в Facebook сообщила полиция Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Инцидент зафиксирован в понедельник, 8 июня, на объекте одного из предприятий Звенигородского района. По предварительной информации следствия, между работниками и группой представителей РТЦК вспыхнул конфликт.

Во время стычки один из мужчин использовал газовый баллончик. Кроме того, один из участников инцидента достал стартовый пистолет и произвел выстрел в воздух.

В то же время военные РТЦК увезли одного мужчину с территории предприятия.

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Открыто уголовное производство

  • По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Черкасская специализированная прокуратура в сфере обороны. Сейчас полицейские проводят следственные действия, опрашивают свидетелей и устанавливают всех лиц, причастных к применению оружия и силовых методов задержания.

Между тем в соцсетях распространили видео, на котором, вероятно, зафиксирован момент выстрела, произведенного сотрудником ТЦК.

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Автор: 

конфликт (854) предприятие (238) ТЦК (1139) Черкасская область (236) Звенигородский район (11) Звенигородка (2)
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Топ комментарии
+17
Шо оці "соціальні працівники" робили на території підприємства? Плани так горять в них що капець? Чого лиця закривають свої? Захисники тцк ваш вихід!
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09.06.2026 17:20 Ответить
+9
А вони мали право заходити на територію підприємства?
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09.06.2026 17:33 Ответить
+7
Если бы не они - то это сделали бы солдаты БУРЯТЫ
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09.06.2026 17:24 Ответить
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Що такий бусифікований може навоювати? Лише нашкодити.
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09.06.2026 17:18 Ответить
А де ж брати небусифікованих? Хлопці на фронті вже змороені, їх треба підмінити. Такі як я в 69 років та з ціпком там не потрібні, а молоді здорові бички ховаються та хабарі дають щоб відмазали. Я не захищаю ТЦКівців, серед них погані теж багато, але я не думаю, що їхнє начальство не знає про те чим багато хто з них займається і часто-густо ці неподобства організовують самі начальники ТЦК. Але ж є багато випадків коли бичара призовного віку веде себе так, що сам би йому в пику зацідив би.
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09.06.2026 18:15 Ответить
тебе знайдуть і буде +1 доброволець. звісно, ти гарно ховаєшся, але й до тебе доберемось.
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09.06.2026 18:48 Ответить
забронірованиє працівники вели ближній бій у промисловій забудові. Сіра зона мобілізації поступово розширюється.
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09.06.2026 17:20 Ответить
Шо оці "соціальні працівники" робили на території підприємства? Плани так горять в них що капець? Чого лиця закривають свої? Захисники тцк ваш вихід!
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09.06.2026 17:20 Ответить
Если бы не они - то это сделали бы солдаты БУРЯТЫ
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09.06.2026 17:24 Ответить
А вони мали право заходити на територію підприємства?
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09.06.2026 17:33 Ответить
А ти маєш право запитувати?
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09.06.2026 17:59 Ответить
А ти маєш право в нього запитувати?
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09.06.2026 18:03 Ответить
У попа була собака......
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09.06.2026 18:15 Ответить
09.06.2026 18:28 а це не ти писав? навіщо тобі два акаунта? так більше платять?
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09.06.2026 18:53 Ответить
На якій підставі незрозуміле угруповання увірвалося на територію приватного підприємства?
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09.06.2026 17:36 Ответить
Прийом на роботу: особа не може бути працевлаштована без надання військово-облікового документа.
Збір копій: відділ кадрів зобов'язаний зробити та зберігати копію військово-облікового документа (ВОД) працівника.
Повідомлення ТЦК: про прийом на роботу (або звільнення) військовозобов'язаного потрібно повідомити відповідний ТЦК у 7-денний строк.

Що робила на території підприємства особа, що безпідставно ухиляється від мобілізації?
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09.06.2026 17:39 Ответить
Хто сказав що безпідставно, та ще й ухиляється? Може відео з бодікамер буде.
П.с. - Ти сам би з таким в один окоп поліз?
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09.06.2026 17:45 Ответить
Ти знаєш, ХЗ.
Є такі, що за пару місяців і не скажеш сходу, що недавно на війні. Навіть доходить до незручних ситуацій. Приймаємо вже як свого, а тут здуру починаєш шось там розказувати за мамкиних ухилянтських бусінок (а він же сам таким був 4 місяці тому)

Але частіше контингент... Бувало й таке, шо саджали в бусік, відвозили в Крамік на автостанцію, платили за квиток кудись подалі звідси, а зранку подавали ва СЗЧ. Персонажі, яких взагалі треба по життю тримати десь у замкнутих камерах та прив'язаними до ліжок. Враження, ніби ТЦК робить плани мобілізації по нарко та психдиспансерам.
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09.06.2026 17:53 Ответить
Бо в них ціль не мобілізація, а гроші. Ну і дискредитація ЗСУ перед виборами
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09.06.2026 17:57 Ответить
Які гроші з імбецилів, в яких наркота мізки з'їла? ТЦК просто тупо виконують поставлені їм плани по головам. Вони ж за якість не відповідають.
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09.06.2026 18:02 Ответить
ти на перший погляд все вірно написав, але ж висновок у тебе зебільний.

був прийом на роботу, були всі документи, відділ кадрів сповістив тцк.

чому ти вирішив що особа ухилялась?
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09.06.2026 18:46 Ответить
Навіть не знаю як це коментувати.
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09.06.2026 17:41 Ответить
на відео лісопилка якась , там що дрючка чи сокири нема?
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09.06.2026 17:45 Ответить
А Цензором зрадники та відверті агенти Москви. Хоч і під ,,нєнавістнимі,, ніками латинкою.
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09.06.2026 18:30 Ответить
Напевно всі ці дядьки з лопатками вдома мають по три ато і більше *******....но вишитих вишиванок.
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09.06.2026 18:52 Ответить
 
 