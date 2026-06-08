РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Пытки в СИЗО
2 306 30

Издевательства над сотрудником ТЦК в Одесском СИЗО: ГБР открыло производство

знущання

Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения прав человека вОдесском следственном изоляторе. Поводом послужило видео, распространенное в социальных сетях.

Об этом говорится в заявлении ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Открыто уголовное производство

На обнародованных кадрах видно, как один из содержащихся в камере мужчин заставляет другого ползать по полу и приносить тапочки зубами. По предварительной информации, потерпевшим может быть сотрудник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В настоящее время следователи ГБР проверяют достоверность видеозаписи, устанавливают всех участников события, свидетелей и обстоятельства возможного инцидента.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины - превышение власти или служебных полномочий.

Смотрите также: 67 подозрений и 20 приговоров за год: Офис генпрокурора усилил борьбу с пытками. ФОТО

Что известно о предполагаемом потерпевшем?

В то же время в заявлении ГБР говорится, что лицо, которое, по имеющейся информации, могло быть потерпевшим в одесском СИЗО, находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан. ГБР проводит расследование по ч. 3 ст. 127 УК Украины – пытки и ч. 2 ст. 146 УК Украины – незаконное лишение свободы и похищение человека.

Отмечается, что Бюро проводит досудебное расследование в соответствующих уголовных производствах и даст правовую оценку всем установленным фактам.

"Вместе с тем, никакие обстоятельства, обвинения или личное отношение к подозреваемому не могут служить оправданием для унижения человеческого достоинства, насилия или самосуда. Ответственность за любые правонарушения должна наступать исключительно в рамках закона и по решению суда", – подчеркнули в ГБР.

Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что из-за появления в сети видео с издевательствами, предположительно, над бывшим сотрудником ТЦК, руководство Одесского СИЗО временно отстранили от работы на период проведения проверки.
  • Накануне в сети распространили видео, где, вероятно, в Одесском СИЗО мужчину, которого называют представителем ТЦК, заставляют вести себя как собака.

Смотрите также: В одесском СИЗО отстранили руководство и начали проверку из-за видео с издевательствами, предположительно, над бывшим сотрудником ТЦК. ВИДЕО

Автор: 

Одесса (8142) Одесская область (4360) СИЗО (1361) издевательство (191) ГБР (3445) ТЦК (1137) Одесский район (626)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
А викрадення цивільних людей з вулиць тримання тижнями в підвалах тцк будуть відкривати впровадження? Їх не 4 випадки а сотні мабуть
показать весь комментарий
08.06.2026 16:51 Ответить
+11
Ну то відправьте одного вертухая із СІЗО у ТЦК, нехай буде рахунок 1:1.
показать весь комментарий
08.06.2026 16:56 Ответить
+8
Я не побачила на відео що тцкашніка принижували і знущались, впевнена він добровільно виявив бажання стати в пригоді співмешканцям. Приблизно як добровільно чоловіки "сідають" в бусики, а потім добровільно з них вистрибують проламуючи собі голову...
показать весь комментарий
08.06.2026 17:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А викрадення цивільних людей з вулиць тримання тижнями в підвалах тцк будуть відкривати впровадження? Їх не 4 випадки а сотні мабуть
показать весь комментарий
08.06.2026 16:51 Ответить
Маминих черешеньок які не хочуть захищати Україну? Не створених для війни.Так треба було думати кого обирати у 2019 році.Тримають тих хто не хоче служити.Особисто мене ніхто не тримав прийшов у ТЦК коли викликали через три дні поїхав на частину.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:16 Ответить
ти взагалі новину читав? тут з тцкашніка який зривав мобілізаційні процеси - знущались. знущались із зрадника фактично. це погано чи ні?
показать весь комментарий
08.06.2026 17:21 Ответить
Відповів на коментар.Де б були зараз кацапи якби не ТЦК?
показать весь комментарий
08.06.2026 17:23 Ответить
десь в воронєжі вже оборонялись би.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:25 Ответить
Гарна казочка,про каву у Криму забули.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:31 Ответить
поясню на прикляді цього тцкашніка. він зривав мобілізаційний процес, брав хабарі від здорових бугаів, і списував їх, а хворих і бідних - навпаки мобілізував. це дуже погано для ЗСУ, бо коли з 50 мобілізованих дай бог щоб 10 були нормальними, то важко воювати.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:37 Ответить
Я ж не виправдовую дії цього тцкашника,відповідаю на коментар якогось василя.не підгорай,черешенько.
показать весь комментарий
08.06.2026 18:06 Ответить
Всі без виключення мають завдячувати Вождю, який створив цю ситуацію і розділив людей на зайців ( тих, що втікають і ховаються) і на вовків ( ТЦК і поліцію, які їх доганяють). Воно ж само по собі не виникло, скоріше за все хтось проголосував у 2019 за казку країни мрій, в якій опинилися всі відразу, хто не втік за кордон. А шлях, яким ми йдемо всі разом, визначає і вказує Вероніка Фен-шуй.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:21 Ответить
"Викрадають" і тримають під вартою лише ухилянтів.Тих,які добровільно стають на облік не викрадають.Зрозумійте,коли йде війна то дезертирів,ухилянтів і мародерів розстрілювали у всі часи...І повірте,це явище абсолютно не буде масовим.Ухилянство як явище припиниться після п"яти-десяти прилюдних розстрілів.Відомий факт як німці під час окупаціі боролись з безплатним проїздом у львівських трамваях.Два жандарма зайшли в трамвай,піймали двох "зайців" і тут же під трамваєм їх розстріляли...Наступного дня фото розстріляних у всіх газетах.Більше "зайців" не було аж до приходу "других совітів"...
показать весь комментарий
08.06.2026 17:27 Ответить
В якій бригаді служиш ?
показать весь комментарий
08.06.2026 17:30 Ответить
ти в ЗСУ?
показать весь комментарий
08.06.2026 17:31 Ответить
якби ще за перший же пост такий ідіотський розстрілювали - ми б тебе, юрко, не читали, очі би не портили
показать весь комментарий
08.06.2026 17:40 Ответить
Ти вже, чучело закацаплене, скількох українців розстріляло.
Про то як фашисти розстрілювали львів'ян ти приклад привів, то ти тецекашних підарасів їх з ними в один ряд ставиш, то похвали вже й кацапів за Бучу.Такий здоровий гандон, як ти, повинен знати що військові злочини не мають терміну давності, і якщо ти думаєш , що під прикриттям зеленського ти вбиваєш, грабуєш, піддаєш тортурам українців безнаказано то ні.,нацистів з всяких дуп світу і столітніх повистаскувпли, а ти ж така сама паскуда як і вони.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:42 Ответить
Ну то відправьте одного вертухая із СІЗО у ТЦК, нехай буде рахунок 1:1.
показать весь комментарий
08.06.2026 16:56 Ответить
Треба для тцк окрему тюрму робити - знадобиться.
показать весь комментарий
08.06.2026 16:57 Ответить
https://dumskaya.net/news/zubami-prinosil-tapki-iz-za-izdevatelstv-nad-sot-191269/ ВІДЕО ТУТ ⬅️
показать весь комментарий
08.06.2026 17:05 Ответить
Ви помилилися, вони мають гроші на зелений квиток і підуть дорогою, яку про оплати міндічі і цукермани.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:22 Ответить
Ти пишеш через гугл-перекладач. Мінус доширак, в довбильню ввечері 🖕
показать весь комментарий
08.06.2026 17:28 Ответить
А щодо інших масових правопорушень то дбр і інші недоструктури незрячі як новонароджені котеня.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:01 Ответить
Небудьте дебільним оскотиненим стадом як на рашці.Як що він винен,то хай його судять!Бо так ми перетворимся на міні-рашку.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:03 Ответить
Карма в дії...
показать весь комментарий
08.06.2026 17:10 Ответить
В СІЗО сидять ті, хто не зміг відкупитись, і не факт що його не злили, через те, що не хотів брати участь у корупційних схемах, СІЗО не тюрма і не зона, в СІЗО сидять до суду і можуть бути не причетними до злочину, який інкрімінується.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:13 Ответить
Ну у цьому випадку керівництво відсторонили. А коли пару місяців тому «У вінніцькій вʼязниці розгромили кол-центр, який організували вʼязні», то що зробили з керівництвом і іншими вертухаями Ніхто нічого не знав? Вірю-вірю.
https://www.facebook.com/reel/1322520503276860 Посилання з відео.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:11 Ответить
Навіть не зеки, адміністрація наказала працівникам таке робити? Схоже на рекет, вимагання грошей.
показать весь комментарий
08.06.2026 17:13 Ответить
Обох підарів на 0
показать весь комментарий
08.06.2026 17:18 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2026 17:20 Ответить
Я не побачила на відео що тцкашніка принижували і знущались, впевнена він добровільно виявив бажання стати в пригоді співмешканцям. Приблизно як добровільно чоловіки "сідають" в бусики, а потім добровільно з них вистрибують проламуючи собі голову...
показать весь комментарий
08.06.2026 17:39 Ответить
те цк зелічкіного Шоушенка, як і все його політбюро, заслуговує на середньовічні підвали інквізиції, з повних набором тодішніх послуг доповнених тими, що вони бусифікованим пропонували. причому для них, ці послуги повинні бути платними, грошей у них бусиками за кордон не вивезеш!
показать весь комментарий
08.06.2026 17:42 Ответить
а давайте все ТЦК розженем і всіх кого примусово мобілізували розпустимо по хатам, !!!!!!!!!!!! і не забудемо відпустити всіх хтто служе з 2022 року.
показать весь комментарий
08.06.2026 18:28 Ответить
 
 