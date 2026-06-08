Издевательства над сотрудником ТЦК в Одесском СИЗО: ГБР открыло производство
Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения прав человека вОдесском следственном изоляторе. Поводом послужило видео, распространенное в социальных сетях.
Об этом говорится в заявлении ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.
Открыто уголовное производство
На обнародованных кадрах видно, как один из содержащихся в камере мужчин заставляет другого ползать по полу и приносить тапочки зубами. По предварительной информации, потерпевшим может быть сотрудник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
В настоящее время следователи ГБР проверяют достоверность видеозаписи, устанавливают всех участников события, свидетелей и обстоятельства возможного инцидента.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины - превышение власти или служебных полномочий.
Что известно о предполагаемом потерпевшем?
В то же время в заявлении ГБР говорится, что лицо, которое, по имеющейся информации, могло быть потерпевшим в одесском СИЗО, находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан. ГБР проводит расследование по ч. 3 ст. 127 УК Украины – пытки и ч. 2 ст. 146 УК Украины – незаконное лишение свободы и похищение человека.
Отмечается, что Бюро проводит досудебное расследование в соответствующих уголовных производствах и даст правовую оценку всем установленным фактам.
"Вместе с тем, никакие обстоятельства, обвинения или личное отношение к подозреваемому не могут служить оправданием для унижения человеческого достоинства, насилия или самосуда. Ответственность за любые правонарушения должна наступать исключительно в рамках закона и по решению суда", – подчеркнули в ГБР.
Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что из-за появления в сети видео с издевательствами, предположительно, над бывшим сотрудником ТЦК, руководство Одесского СИЗО временно отстранили от работы на период проведения проверки.
- Накануне в сети распространили видео, где, вероятно, в Одесском СИЗО мужчину, которого называют представителем ТЦК, заставляют вести себя как собака.
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Про то як фашисти розстрілювали львів'ян ти приклад привів, то ти тецекашних підарасів їх з ними в один ряд ставиш, то похвали вже й кацапів за Бучу.Такий здоровий гандон, як ти, повинен знати що військові злочини не мають терміну давності, і якщо ти думаєш , що під прикриттям зеленського ти вбиваєш, грабуєш, піддаєш тортурам українців безнаказано то ні.,нацистів з всяких дуп світу і столітніх повистаскувпли, а ти ж така сама паскуда як і вони.
https://www.facebook.com/reel/1322520503276860 Посилання з відео.