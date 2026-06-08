Издевательства над сотрудником ТЦК в Одесском СИЗО: ГБР открыло производство

Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения прав человека вОдесском следственном изоляторе. Поводом послужило видео, распространенное в социальных сетях.

Об этом говорится в заявлении ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.

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Открыто уголовное производство

На обнародованных кадрах видно, как один из содержащихся в камере мужчин заставляет другого ползать по полу и приносить тапочки зубами. По предварительной информации, потерпевшим может быть сотрудник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В настоящее время следователи ГБР проверяют достоверность видеозаписи, устанавливают всех участников события, свидетелей и обстоятельства возможного инцидента.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины - превышение власти или служебных полномочий.

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Что известно о предполагаемом потерпевшем?

В то же время в заявлении ГБР говорится, что лицо, которое, по имеющейся информации, могло быть потерпевшим в одесском СИЗО, находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан. ГБР проводит расследование по ч. 3 ст. 127 УК Украины – пытки и ч. 2 ст. 146 УК Украины – незаконное лишение свободы и похищение человека.

Отмечается, что Бюро проводит досудебное расследование в соответствующих уголовных производствах и даст правовую оценку всем установленным фактам.

"Вместе с тем, никакие обстоятельства, обвинения или личное отношение к подозреваемому не могут служить оправданием для унижения человеческого достоинства, насилия или самосуда. Ответственность за любые правонарушения должна наступать исключительно в рамках закона и по решению суда", – подчеркнули в ГБР.

Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что из-за появления в сети видео с издевательствами, предположительно, над бывшим сотрудником ТЦК, руководство Одесского СИЗО временно отстранили от работы на период проведения проверки.

Накануне в сети распространили видео, где, вероятно, в Одесском СИЗО мужчину, которого называют представителем ТЦК, заставляют вести себя как собака.

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