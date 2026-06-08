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Новини Катування у СІЗО
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Знущання з працівника ТЦК в Одеському СІЗО: ДБР відкрило провадження

знущання

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення прав людини в Одеському слідчому ізоляторі. Підставою стало відео, поширене в соціальних мережах.

Про це йдеться у заяві ДБР, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відкрито кримінальне провадження

На оприлюднених кадрах видно, як один із утримуваних у камері чоловіків змушує іншого повзати по підлозі та приносити капці зубами. За попередньою інформацією, потерпілим може бути працівник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Наразі слідчі ДБР перевіряють достовірність відеозапису, встановлюють усіх учасників події, свідків та обставини можливого інциденту.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України — перевищення влади або службових повноважень.

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Що відомо про ймовірного потерпілого?

Водночас у заяві ДБР сказано, що особа, яка, за наявною інформацією, могла бути потерпілим в одеському CІЗО, перебуває в слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні аналогічних злочинів щодо мобілізованих громадян. ДБР здійснює розслідування за ч. 3 ст. 127 КК України – катування та ч. 2 ст. 146 КК України – незаконне позбавлення волі та викраденні людини.

Зазначається, що Бюро здійснює досудове розслідування у відповідних кримінальних провадженнях та надасть правову оцінку всім встановленим фактам.

"Разом з тим, жодні обставини, звинувачення чи особисте ставлення до підозрюваного не можуть бути виправданням для приниження людської гідності, насильства або самосуду. Відповідальність за будь-які правопорушення має наставати виключно в межах закону та за рішенням суду", - наголосили у ДБР.

Досудове розслідування триває.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що через появу в мережі відео зі знущаннями, імовірно, з колишнього співробітника ТЦК, керівництво Одеського СІЗО тимчасово відсторонили від роботи на період проведення перевірки.
  • Напередодні у мережі поширили відео, де, ймовірно, в Одеському СІЗО чоловіка, якого називають представником ТЦК, змушують поводитися як собака.

Дивіться також: В одеському СІЗО відсторонили керівництво та розпочали перевірку через відео зі знущанням, імовірно, з експрацівника ТЦК. ВIДЕО

Автор: 

Одеса (5853) Одеська область (4106) СІЗО (750) знущання (142) ДБР (3952) ТЦК та СП (1193) Одеський район (647)
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Топ коментарі
+15
А викрадення цивільних людей з вулиць тримання тижнями в підвалах тцк будуть відкривати впровадження? Їх не 4 випадки а сотні мабуть
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08.06.2026 16:51 Відповісти
+5
Ну то відправьте одного вертухая із СІЗО у ТЦК, нехай буде рахунок 1:1.
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08.06.2026 16:56 Відповісти
+4
Карма в дії...
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08.06.2026 17:10 Відповісти
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А викрадення цивільних людей з вулиць тримання тижнями в підвалах тцк будуть відкривати впровадження? Їх не 4 випадки а сотні мабуть
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08.06.2026 16:51 Відповісти
Маминих черешеньок які не хочуть захищати Україну? Не створених для війни.Так треба було думати кого обирати у 2019 році.Тримають тих хто не хоче служити.Особисто мене ніхто не тримав прийшов у ТЦК коли викликали через три дні поїхав на частину.
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08.06.2026 17:16 Відповісти
ти взагалі новину читав? тут з тцкашніка який зривав мобілізаційні процеси - знущались. знущались із зрадника фактично. це погано чи ні?
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08.06.2026 17:21 Відповісти
Відповів на коментар.Де б були зараз кацапи якби не ТЦК?
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08.06.2026 17:23 Відповісти
десь в воронєжі вже оборонялись би.
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08.06.2026 17:25 Відповісти
Гарна казочка,про каву у Криму забули.
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08.06.2026 17:31 Відповісти
Всі без виключення мають завдячувати Вождю, який створив цю ситуацію і розділив людей на зайців ( тих, що втікають і ховаються) і на вовків ( ТЦК і поліцію, які їх доганяють). Воно ж само по собі не виникло, скоріше за все хтось проголосував у 2019 за казку країни мрій, в якій опинилися всі відразу, хто не втік за кордон. А шлях, яким ми йдемо всі разом, визначає і вказує Вероніка Фен-шуй.
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08.06.2026 17:21 Відповісти
"Викрадають" і тримають під вартою лише ухилянтів.Тих,які добровільно стають на облік не викрадають.Зрозумійте,коли йде війна то дезертирів,ухилянтів і мародерів розстрілювали у всі часи...І повірте,це явище абсолютно не буде масовим.Ухилянство як явище припиниться після п"яти-десяти прилюдних розстрілів.Відомий факт як німці під час окупаціі боролись з безплатним проїздом у львівських трамваях.Два жандарма зайшли в трамвай,піймали двох "зайців" і тут же під трамваєм їх розстріляли...Наступного дня фото розстріляних у всіх газетах.Більше "зайців" не було аж до приходу "других совітів"...
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08.06.2026 17:27 Відповісти
В якій бригаді служиш ?
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08.06.2026 17:30 Відповісти
ти в ЗСУ?
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08.06.2026 17:31 Відповісти
Ну то відправьте одного вертухая із СІЗО у ТЦК, нехай буде рахунок 1:1.
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08.06.2026 16:56 Відповісти
Треба для тцк окрему тюрму робити - знадобиться.
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08.06.2026 16:57 Відповісти
https://dumskaya.net/news/zubami-prinosil-tapki-iz-za-izdevatelstv-nad-sot-191269/ ВІДЕО ТУТ ⬅️
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08.06.2026 17:05 Відповісти
Ви помилилися, вони мають гроші на зелений квиток і підуть дорогою, яку про оплати міндічі і цукермани.
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08.06.2026 17:22 Відповісти
Ти пишеш через гугл-перекладач. Мінус доширак, в довбильню ввечері 🖕
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08.06.2026 17:28 Відповісти
А щодо інших масових правопорушень то дбр і інші недоструктури незрячі як новонароджені котеня.
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08.06.2026 17:01 Відповісти
Небудьте дебільним оскотиненим стадом як на рашці.Як що він винен,то хай його судять!Бо так ми перетворимся на міні-рашку.
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08.06.2026 17:03 Відповісти
Карма в дії...
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08.06.2026 17:10 Відповісти
В СІЗО сидять ті, хто не зміг відкупитись, і не факт що його не злили, через те, що не хотів брати участь у корупційних схемах, СІЗО не тюрма і не зона, в СІЗО сидять до суду і можуть бути не причетними до злочину, який інкрімінується.
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08.06.2026 17:13 Відповісти
Ну у цьому випадку керівництво відсторонили. А коли пару місяців тому «У вінніцькій вʼязниці розгромили кол-центр, який організували вʼязні», то що зробили з керівництвом і іншими вертухаями Ніхто нічого не знав? Вірю-вірю.
https://www.facebook.com/reel/1322520503276860 Посилання з відео.
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08.06.2026 17:11 Відповісти
Навіть не зеки, адміністрація наказала працівникам таке робити? Схоже на рекет, вимагання грошей.
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08.06.2026 17:13 Відповісти
Обох підарів на 0
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08.06.2026 17:18 Відповісти
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08.06.2026 17:20 Відповісти
 
 