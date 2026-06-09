Постріли та газовий балончик: на Черкащині сталася сутичка між військовими ТЦК та працівниками підприємства

Черговий інцидент за участю військовослужбовців районного ТЦК та СП стався на Черкащині. Під час конфлікту на території одного з підприємств було застосовано спецзасоби та стартовий пістолет, а одного з працівників силоміць забрали з місця події.

Про це в Фейсбуці повідомила поліція Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Інцидент зафіксовано у понеділок, 8 червня, на об’єкті одного з підприємств Звенигородського району. За попередньою інформацією слідства, між працівниками та групою представників РТЦК спалахнув конфлікт.

Під час сутички один із чоловіків використав газовий балончик. Крім того, один із учасників інциденту дістав стартовий пістолет і зробив постріл у повітря.

Водночас, військові РТЦК забрали одного чоловіка з території підприємства.

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Відкрито кримінальне провадження

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Наразі поліцейські проводять слідчі дії, опитують свідків та встановлюють усіх осіб, причетних до застосування зброї та силових методів затримання.

Тим часом у соцмережах поширили відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент пострілу, здійсненого працівником ТЦК.

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