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Новини Конфлікт із ТЦК
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Постріли та газовий балончик: на Черкащині сталася сутичка між військовими ТЦК та працівниками підприємства

На Черкащині стався конфлікт між працівниками підприємства та ТЦК

Черговий інцидент за участю військовослужбовців районного ТЦК та СП стався на Черкащині. Під час конфлікту на території одного з підприємств було застосовано спецзасоби та стартовий пістолет, а одного з працівників силоміць забрали з місця події.

Про це в Фейсбуці повідомила поліція Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Інцидент зафіксовано у понеділок, 8 червня, на об’єкті одного з підприємств Звенигородського району. За попередньою інформацією слідства, між працівниками та групою представників РТЦК спалахнув конфлікт.

Під час сутички один із чоловіків використав газовий балончик. Крім того, один із учасників інциденту дістав стартовий пістолет і зробив постріл у повітря.

Водночас, військові РТЦК забрали одного чоловіка з території підприємства.

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Відкрито кримінальне провадження

  • За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Наразі поліцейські проводять слідчі дії, опитують свідків та встановлюють усіх осіб, причетних до застосування зброї та силових методів затримання.

Тим часом у соцмережах поширили відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент пострілу, здійсненого працівником ТЦК.

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Автор: 

конфлікт (490) підприємство (369) ТЦК та СП (1195) Черкаська область (242) Звенигородський район (11) Звенигородка (2)
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Топ коментарі
+17
Шо оці "соціальні працівники" робили на території підприємства? Плани так горять в них що капець? Чого лиця закривають свої? Захисники тцк ваш вихід!
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09.06.2026 17:20 Відповісти
+9
А вони мали право заходити на територію підприємства?
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09.06.2026 17:33 Відповісти
+7
Если бы не они - то это сделали бы солдаты БУРЯТЫ
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09.06.2026 17:24 Відповісти
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Що такий бусифікований може навоювати? Лише нашкодити.
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09.06.2026 17:18 Відповісти
А де ж брати небусифікованих? Хлопці на фронті вже змороені, їх треба підмінити. Такі як я в 69 років та з ціпком там не потрібні, а молоді здорові бички ховаються та хабарі дають щоб відмазали. Я не захищаю ТЦКівців, серед них погані теж багато, але я не думаю, що їхнє начальство не знає про те чим багато хто з них займається і часто-густо ці неподобства організовують самі начальники ТЦК. Але ж є багато випадків коли бичара призовного віку веде себе так, що сам би йому в пику зацідив би.
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09.06.2026 18:15 Відповісти
тебе знайдуть і буде +1 доброволець. звісно, ти гарно ховаєшся, але й до тебе доберемось.
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09.06.2026 18:48 Відповісти
забронірованиє працівники вели ближній бій у промисловій забудові. Сіра зона мобілізації поступово розширюється.
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09.06.2026 17:20 Відповісти
Шо оці "соціальні працівники" робили на території підприємства? Плани так горять в них що капець? Чого лиця закривають свої? Захисники тцк ваш вихід!
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09.06.2026 17:20 Відповісти
Если бы не они - то это сделали бы солдаты БУРЯТЫ
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09.06.2026 17:24 Відповісти
А вони мали право заходити на територію підприємства?
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09.06.2026 17:33 Відповісти
А ти маєш право запитувати?
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09.06.2026 17:59 Відповісти
А ти маєш право в нього запитувати?
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09.06.2026 18:03 Відповісти
У попа була собака......
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09.06.2026 18:15 Відповісти
09.06.2026 18:28 а це не ти писав? навіщо тобі два акаунта? так більше платять?
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09.06.2026 18:53 Відповісти
На якій підставі незрозуміле угруповання увірвалося на територію приватного підприємства?
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09.06.2026 17:36 Відповісти
Прийом на роботу: особа не може бути працевлаштована без надання військово-облікового документа.
Збір копій: відділ кадрів зобов'язаний зробити та зберігати копію військово-облікового документа (ВОД) працівника.
Повідомлення ТЦК: про прийом на роботу (або звільнення) військовозобов'язаного потрібно повідомити відповідний ТЦК у 7-денний строк.

Що робила на території підприємства особа, що безпідставно ухиляється від мобілізації?
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09.06.2026 17:39 Відповісти
Хто сказав що безпідставно, та ще й ухиляється? Може відео з бодікамер буде.
П.с. - Ти сам би з таким в один окоп поліз?
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09.06.2026 17:45 Відповісти
Ти знаєш, ХЗ.
Є такі, що за пару місяців і не скажеш сходу, що недавно на війні. Навіть доходить до незручних ситуацій. Приймаємо вже як свого, а тут здуру починаєш шось там розказувати за мамкиних ухилянтських бусінок (а він же сам таким був 4 місяці тому)

Але частіше контингент... Бувало й таке, шо саджали в бусік, відвозили в Крамік на автостанцію, платили за квиток кудись подалі звідси, а зранку подавали ва СЗЧ. Персонажі, яких взагалі треба по життю тримати десь у замкнутих камерах та прив'язаними до ліжок. Враження, ніби ТЦК робить плани мобілізації по нарко та психдиспансерам.
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09.06.2026 17:53 Відповісти
Бо в них ціль не мобілізація, а гроші. Ну і дискредитація ЗСУ перед виборами
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09.06.2026 17:57 Відповісти
Які гроші з імбецилів, в яких наркота мізки з'їла? ТЦК просто тупо виконують поставлені їм плани по головам. Вони ж за якість не відповідають.
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09.06.2026 18:02 Відповісти
ти на перший погляд все вірно написав, але ж висновок у тебе зебільний.

був прийом на роботу, були всі документи, відділ кадрів сповістив тцк.

чому ти вирішив що особа ухилялась?
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09.06.2026 18:46 Відповісти
Навіть не знаю як це коментувати.
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09.06.2026 17:41 Відповісти
на відео лісопилка якась , там що дрючка чи сокири нема?
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09.06.2026 17:45 Відповісти
А Цензором зрадники та відверті агенти Москви. Хоч і під ,,нєнавістнимі,, ніками латинкою.
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09.06.2026 18:30 Відповісти
Напевно всі ці дядьки з лопатками вдома мають по три ато і більше *******....но вишитих вишиванок.
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09.06.2026 18:52 Відповісти
 
 