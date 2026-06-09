Постріли та газовий балончик: на Черкащині сталася сутичка між військовими ТЦК та працівниками підприємства
Черговий інцидент за участю військовослужбовців районного ТЦК та СП стався на Черкащині. Під час конфлікту на території одного з підприємств було застосовано спецзасоби та стартовий пістолет, а одного з працівників силоміць забрали з місця події.
Про це в Фейсбуці повідомила поліція Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Інцидент зафіксовано у понеділок, 8 червня, на об’єкті одного з підприємств Звенигородського району. За попередньою інформацією слідства, між працівниками та групою представників РТЦК спалахнув конфлікт.
Під час сутички один із чоловіків використав газовий балончик. Крім того, один із учасників інциденту дістав стартовий пістолет і зробив постріл у повітря.
Водночас, військові РТЦК забрали одного чоловіка з території підприємства.
Відкрито кримінальне провадження
- За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).
Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Наразі поліцейські проводять слідчі дії, опитують свідків та встановлюють усіх осіб, причетних до застосування зброї та силових методів затримання.
Тим часом у соцмережах поширили відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент пострілу, здійсненого працівником ТЦК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Збір копій: відділ кадрів зобов'язаний зробити та зберігати копію військово-облікового документа (ВОД) працівника.
Повідомлення ТЦК: про прийом на роботу (або звільнення) військовозобов'язаного потрібно повідомити відповідний ТЦК у 7-денний строк.
Що робила на території підприємства особа, що безпідставно ухиляється від мобілізації?
П.с. - Ти сам би з таким в один окоп поліз?
Є такі, що за пару місяців і не скажеш сходу, що недавно на війні. Навіть доходить до незручних ситуацій. Приймаємо вже як свого, а тут здуру починаєш шось там розказувати за мамкиних ухилянтських бусінок (а він же сам таким був 4 місяці тому)
Але частіше контингент... Бувало й таке, шо саджали в бусік, відвозили в Крамік на автостанцію, платили за квиток кудись подалі звідси, а зранку подавали ва СЗЧ. Персонажі, яких взагалі треба по життю тримати десь у замкнутих камерах та прив'язаними до ліжок. Враження, ніби ТЦК робить плани мобілізації по нарко та психдиспансерам.
був прийом на роботу, були всі документи, відділ кадрів сповістив тцк.
чому ти вирішив що особа ухилялась?