Військового ТЦК побили під час проведення заходів оповіщення на Волині: нападників затримано

У Волинській області поліція розслідує факти нападу на військовослужбовців ТЦК та СП та пошкодження військового майна. Конфлікт спалахнув під час виконання мобілізаційних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі інциденту

За даними слідства, подія сталася у вівторок, 9 червня, неподалік села Вербка Ковельського району. Зазначено, що група місцевих жителів спровокувала конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП, які в цей момент проводили заходи з оповіщення військовозобов'язаних.

Попередньо встановлено, що під час інциденту невідомі пошкодили службовий автомобіль військовослужбовців.

Також один із представників ТЦК дістав тілесні ушкодження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постріли та газовий балончик: на Черкащині сталася сутичка між військовими ТЦК та працівниками підприємства

Фігуранти у відділку

На місце події терміново прибули наряди поліції та слідчо-оперативна група. Завдяки оперативним діям правоохоронців, ситуацію вдалося локалізувати.

"Усі особи, причетні до події, встановлені та наразі перебувають у Ковельському районному управлінні поліції", - повідомили у відомстві.

За фактом нападу на військових ТЦК слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України (Умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянину, який виконує громадянський обов'язок). Санкція цієї статті передбачає покарання — обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Наразі у Ковельському районі тривають невідкладні слідчі дії, поліцейські з'ясовують усі деталі події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині тракторист протаранив авто ТЦК та зламав руку військовому