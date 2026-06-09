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Новини Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК
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Військового ТЦК побили під час проведення заходів оповіщення на Волині: нападників затримано

тцк

У Волинській області поліція розслідує факти нападу на військовослужбовців ТЦК та СП та пошкодження військового майна. Конфлікт спалахнув під час виконання мобілізаційних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління Національної поліції у Волинській області.

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Деталі інциденту

За даними слідства, подія сталася у вівторок, 9 червня, неподалік села Вербка Ковельського району. Зазначено, що група місцевих жителів спровокувала конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП, які в цей момент проводили заходи з оповіщення військовозобов'язаних.

  • Попередньо встановлено, що під час інциденту невідомі пошкодили службовий автомобіль військовослужбовців.
  • Також один із представників ТЦК дістав тілесні ушкодження.

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Фігуранти у відділку

На місце події терміново прибули наряди поліції та слідчо-оперативна група. Завдяки оперативним діям правоохоронців, ситуацію вдалося локалізувати.

"Усі особи, причетні до події, встановлені та наразі перебувають у Ковельському районному управлінні поліції", - повідомили у відомстві.

За фактом нападу на військових ТЦК слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України (Умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянину, який виконує громадянський обов'язок). Санкція цієї статті передбачає покарання — обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Наразі у Ковельському районі тривають невідкладні слідчі дії, поліцейські з'ясовують усі деталі події.

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Автор: 

побиття (1069) конфлікт (490) ТЦК та СП (1195) Волинська область (975) Ковельський район (8) Вербка (1)
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Топ коментарі
+8
Угу, тільки є відео як невідомий бус залетів на приватну територію та почав " пакування". Тут же не далеко Білорусь хто зна може то дрг ворога. Небезпечно.
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09.06.2026 21:43 Відповісти
+5
бачив я цей відос...невідомі в камуфляжі, які влізли в приватну власність, отримали по заслугам лопатами як в посталі ( гра така була), а краще закон про зброю для громадян щоб був
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09.06.2026 21:47 Відповісти
+4
Ми всі бачили відео.Оповіщення на чужому подвір'ї.Вони не нападники,а самоборонці.Відео то хоч покажіть.Дві автівки тцк.а тікали,що аж капці губили.Хоча представник тцк,заробив бойову травму.
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09.06.2026 21:48 Відповісти
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Угу, тільки є відео як невідомий бус залетів на приватну територію та почав " пакування". Тут же не далеко Білорусь хто зна може то дрг ворога. Небезпечно.
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09.06.2026 21:43 Відповісти
бачив я цей відос...невідомі в камуфляжі, які влізли в приватну власність, отримали по заслугам лопатами як в посталі ( гра така була), а краще закон про зброю для громадян щоб був
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09.06.2026 21:47 Відповісти
Так дійсно свідомі громадяни відбивалися від невідомих осіб в камуфляжі.
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09.06.2026 21:51 Відповісти
Від кадирівців вони теж будуть відбиватись, чи підуть ішаками в ахмат?
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09.06.2026 22:17 Відповісти
най епуть, аби не били
якесь у вас кацапське світовідчуття
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09.06.2026 22:21 Відповісти
То робітники то військові тцк прямо "організація шрьодінгера"😂
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09.06.2026 21:52 Відповісти
з котом варіанти , що він труп або не труп, а тут як не крути, а жива гнида
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09.06.2026 21:54 Відповісти
Тут ближе к виртуальным частицам. Все сотрудники ТЦК-виртуальные частицы, приложив определённую энергию ( а именно-дав в грызло сотруднику), мы моментально получаем на выходе реальную частицу-военнослужащего ТЦК.
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09.06.2026 22:06 Відповісти

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09.06.2026 22:14 Відповісти
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09.06.2026 22:20 Відповісти
людоловов эффектно лупили лопатами. они теперь терпилы
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09.06.2026 21:47 Відповісти
Ми всі бачили відео.Оповіщення на чужому подвір'ї.Вони не нападники,а самоборонці.Відео то хоч покажіть.Дві автівки тцк.а тікали,що аж капці губили.Хоча представник тцк,заробив бойову травму.
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09.06.2026 21:48 Відповісти
В березні 1945, коли рейх був приречений і не вистачало в армії людей, були подібні методи мобілізації. Керував тим обергруппенфюрер сс фон Готберг. Не маю інформації, чи ходили їхні тецекашники по ресторанах в робочий час і чи тікали від оповіщення клієнтів.
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09.06.2026 22:09 Відповісти
Тут військового тцк, там такий самий тільки працівник тцк, ну хто ж ви такі на самому ділі??
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09.06.2026 21:50 Відповісти
Да вивчи вже--є грамадськи а є військові Скільки можна по-пусто одне і те говорити.?
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09.06.2026 22:00 Відповісти
Верю, что так и было! А когда уже начнут бить сотрудников ТЦК, а то одни военнослужащие ТЦК в замес попадают, несправедливо получается. Организм в "балаклаве", одетый в "форма одежды-вольная", без знаков различия и удостоверения, без бодикамеры, соответственно- это военнослужащий или сотрудник ТЦК? Как их различить, это понятно-надо взять и уе..ать, и на суде потом скажут, кто безвинно пострадал, но хотелось бы как-то без насилия и последствий научиться различать, чисто спортивный интерес, восполнить пробелы в знаниях.
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09.06.2026 21:51 Відповісти
Є відео.Подивіться і оцініть.Проичому навть два відео.
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09.06.2026 21:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fOZJ1coFkjY
тут два в одному )))
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09.06.2026 22:15 Відповісти
Не воюють менти. силовики, молоді відставники, їх 200 тис, охоронці приватні, муніципальні, мільйон офіцерів в країні, хто має зброю, право на неї, це мільйони і мільйони, все заставлено крутими джипами, весь Київ, а хапають селян, роботяг, хворих людей, чатують на них в поліклініках і лікарнях, ТЦКшники вдираються до приватних квартир та будинків і знищують камери спостереженя щоб коїти злочини проти українця.
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09.06.2026 21:51 Відповісти
Бурята тобі в кровать.Цього хочеш?
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09.06.2026 21:58 Відповісти
Так вот чего ты на самом деле боишься.
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09.06.2026 22:09 Відповісти
Ну і до чого твій вісер ?
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09.06.2026 22:14 Відповісти
Панове диванні ура-патріоти ,може вже досить цих пропагандистських казочок про бурятів ,тим більше що в кацапській армії етнічних українців більше ,ніж бурятів таі інших нацменшин.
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09.06.2026 22:16 Відповісти
На цензорі,могли би відео викласти.Там два відео.
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09.06.2026 21:53 Відповісти
Непатриотично. Это свободные СМИ могут такое позволить. Когда при контрнаступе людей высаживали на минное поле, видео с дрона провисело тут не больше минут пяти.
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09.06.2026 21:58 Відповісти
На місце події терміново прибули наряди поліції та слідчо-оперативна група. Завдяки оперативним діям правоохоронців, ситуацію вдалося локалізувати. Джерело: https://censor.net/ua/n4007585

Так на відео видно,як поліція тікає і навіть не допомагає пораненому працівнику тцк.
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09.06.2026 21:55 Відповісти
То тікав співробітник, а потім прибули поліцейські " справжні".😸
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09.06.2026 21:57 Відповісти
Поліція також тікали.На другому відео видно.
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09.06.2026 22:03 Відповісти
Зараз буде декілька сторінок кацапських ботів і наших гнид.в чаті. інколи появляється цинічна думка--шахед їм на голову. Ніякого жалю,бо одні на фронті воють з кацапами а в тилу діють вороги УКРАЇНИ.
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09.06.2026 21:56 Відповісти
Шановний перш ніж відкривати рота на Волинь та її мешканців,а також громадян України пропоную вам приїхати та подивитися на спустошені села та на алеї героїв де портретів більше ніж квітів насаджено.
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09.06.2026 21:59 Відповісти
ухилєсик, так ти на південь приїдь і подивись скільки тут героїв лежить.
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09.06.2026 22:00 Відповісти
Був , бачив страшно та я не ділю громадян і небажаю як ви написали людям граду.
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09.06.2026 22:01 Відповісти
а для мене то ссикуни) через яких люди не можуть ні дємбєльнутись, не помінятись місяцями
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09.06.2026 22:03 Відповісти
Через представників тцк? Вони легко можуть замінити.
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09.06.2026 22:05 Відповісти
кого?) в мене один за станом здоров'я був в тцк списаний, бо повністю його списати не хотіли. а зараз здорові ссикуни в нас раптом стали народними героями?!) ї-ав я в рот такий народ.
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09.06.2026 22:08 Відповісти
Здорові сцикуни в тцку,вагою під 100 кілограм.В масках,з татуюваннями і по фені розмовляють.Хто не хоче,не піде в тцк бігати і руки протягати не буде.Максимум десь в самому тцк буде.
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09.06.2026 22:13 Відповісти
бубочка, ти сам де служиш?)
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09.06.2026 22:16 Відповісти
На цензорі працюю.
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09.06.2026 22:19 Відповісти
О пішла мантра про нікому замінити, щодня пакують а віз і нині там. Питання чому є війскові, а такі дійсно є, в тилу, що 4 роки в тилу і сидять, до них питаннь немає? А от до якось каліча, бо вибачте ви бачите, коли військовий, стан громадян якими поповнюють ЗСУ, залюбки відправляють на нуль, добре коли не в перший тиждень.
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09.06.2026 22:07 Відповісти
це в тебе мантри про нуль на перший тиждень) такої шляпи навіть в нашій бригаді вже немає.
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09.06.2026 22:09 Відповісти
Ну ок район Степногірстка Зп то тил.
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09.06.2026 22:12 Відповісти
шо сказать хотів, ухилєс?)
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09.06.2026 22:14 Відповісти
Що Степногірскь в зп то тил, ви ж військовий то розумійте як хочете.
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09.06.2026 22:16 Відповісти
1. шо зп, шо тил?
2. я зрозумів, шо ви - сцикун-ухілєс.
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09.06.2026 22:18 Відповісти
Ну ви хоть на Цензорі героєм побудете, пиши що хоч, можна навіть пілотом ф16 побувати. А я вже десь писав що відстрочка по здоров'ю з повторним мед оглядом. Та таким вам то що для вас всі ухелєси. І це вже як бачу не про свідомий патріотизм а просто зло що я тут ви там. От тільки армія калік не врятує. Доки дійсно не буде чесної мобілізації.
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09.06.2026 22:21 Відповісти
''такої шляпи навіть в нашій бригаді вже немає.''

Тобто раніше було.
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09.06.2026 22:15 Відповісти
на початку війни і десь до середини 2024, якщо потрапляв до тупого командира. зараз такого немає, бо всі розуміють, що якщо угробиш пополнєніє, то ніким буде ані міняти, ані виконувати задачі.
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09.06.2026 22:20 Відповісти
В скелі і подібних різне зараз є.А за це все понесли відповідальність?Це ж люди живі,а їх зточували.І зараз ловлять,то куди люди діваються?
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09.06.2026 22:22 Відповісти
Воно давно вже не шановний. Саме сидить в тилу сциться - хоче щоб хтось за нього пішов його захищати.
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09.06.2026 22:07 Відповісти
Шановний приїдь в Київ і посидь зі мною На алеї Слави ,да поплач- зі мною,а я там з внуками буваю кожний тиждень Бо там мої рідні Не вам про це мені говорити. Ніякого жалю до варогів,ухилясів і різних сцикунів.
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09.06.2026 22:20 Відповісти
а що тобі не так? Кулєба видав лопати, люди їх і примінили до осіб в балаклавах і без знаків розрізнення.
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09.06.2026 22:24 Відповісти
Одна людина виключно для свого рейтингу і утримання посади, стравила між собою військових, поліцію і людей. А можна було своєчасно і в законний спосіб провести мобілізацію.
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09.06.2026 22:09 Відповісти
Не побили а дали по паспорту. Яке оповіщення таке і пред'явлення документів
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09.06.2026 22:12 Відповісти
нормально вони цих зєлічкиних нквдешників отмєтєлілі ))) аж накарачках самий буйний в машину вкарябкувався )))
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09.06.2026 22:12 Відповісти
ТЦК, до зброї!
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09.06.2026 22:19 Відповісти
Ще ж тільки 5 рік війни. Десь так році на 8-10 люди вже звикнуть і не будуть відбиватися. Хто залишиться.
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09.06.2026 22:24 Відповісти
 
 