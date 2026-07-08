Суд продлил арест обвиняемому в убийстве сотрудника ТЦК во Львове

Суд во Львове продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог Григорию Кедруку, которого обвиняют в убийстве ветерана и военнослужащего ТЦК и СП Юрия Бондаренко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Суспільне".

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Во время судебного заседания прокурор предложил изменить порядок изучения доказательств: сначала рассмотреть письменные материалы дела, а затем вещественные доказательства. Стороны не возражали. Видеозаписи с места происшествия суд изучал без присутствия журналистов.

После этого суд рассмотрел ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения. Прокурор просил оставить обвиняемого под стражей еще на 60 суток без права внесения залога.

Защитник Григория Кедрука Анатолий Шмайхель настаивал на замене меры пресечения на домашний арест, считая такое решение более справедливым и менее затратным для государства. Сам обвиняемый поддержал позицию своего адвоката.

Выслушав стороны, суд постановил продлить содержание Григория Кедрука под стражей еще на два месяца без права внесения залога.

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