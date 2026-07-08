У Львові натовп перекинув авто ТЦК: відреагував Садовий та Львівський обласний ТЦК та СП (оновлено). ВIДЕО

8 липня у Сихівському районі Львова стався інцидент під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію. Поліція виявила чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. Обурений натовп перевернув службове авто військових ТЦК.

Як інформує Цензор.НЕТ, це підтвердили "Суспільному" у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області.

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Що відомо?

Речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко повідомила, що група оповіщення виявила чоловіка 1996 року народження, який порушив правила військового обліку та перебував у розшуку з 12 червня 2026 року.

За її словами, під час спілкування з чоловіком перехожі почали перешкоджати роботі групи оповіщення, після чого кількість людей на місці почала збільшуватися.

Станом на зараз поліція присутня на місці події. Правоохоронці охороняють публічний порядок та спілкуються з громадянами.

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Увага! На відео ненормативна лексика

Зазначимо, що за повідомленнями місцевих Telegram-каналів, сутичка сталася на проспекті Червоної Калини. Після затримання хлопця на Сихові зібралися люди, між ними та працівниками ТЦК виник конфлікт.

На опублікованих відео видно кілька сотень людей, які зібрались навколо авто військових, кричали "Ганьба!", а потім перевернули авто. Згодом двоє чоловіків вилізли на авто і почали бити шибки під схвальні вигуки натовпу. Також, за даними телеграм-каналів, мітингувальники прокололи автомобілю ТЦК шини та зняли бампер.

Реакція мера міста Андрія Садового

У Telegram міський голова Львова написав, що нині з'ясовує всі обставини ситуації на Сихові та пообіцяв повідомити деталі після отримання повної й перевіреної інформації.

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Оновлена інформація

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький провів термінову нараду з правоохоронцями через інцидент у мікрорайоні Сихів.



"Першочергове завдання - забезпечити громадський порядок! Усі, хто вчиняв правопорушення, у тому числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності", - наголосив він.

Також Козицький додав, що обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування щодо правомірності дій своїх співробітників під час оповіщення громадянина 1996 року народження, який перебував у розшуку.

Згодом інцидент прокоментував і Львівський обласний ТЦК та СП.

У відомстві повідомили, що спільно з поліцією для перевірки документів було зупинено громадянина, який, як з'ясувалося, з 12 червня перебував у розшуку як порушник військового обліку. Чоловіка доставили до ТЦК, наразі він направлений на проходження ВЛК.

Водночас іншу групу оповіщення, яка залишилася на місці заблокували. Невідомі особи оточили службовий транспорт, суттєво пошкодили його та зрештою перекинули.