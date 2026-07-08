Чоловік випав із вікна третього поверху будівлі ТЦК в Ужгороді: його госпіталізували, - поліція

8 липня в Ужгороді чоловік випав із вікна третього поверху будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це підтвердили "Укрінформу" у Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними Нацполіції в Закарпатській області, правоохоронців викликав випадковий перехожий, який особисто опинився на вулиці поруч із будівлею РТЦК та зафіксував безпосередній момент падіння громадянина з великої висоти.

"Сьогодні близько обіду поліція отримала виклик від перехожого, який бачив факт падіння чоловіка із третього поверху будівлі РТЦК в Ужгороді. Наразі слідчо-оперативна група виїхала на місце події та працює там", –– повідомили в поліції.

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Чоловіка госпіталізували

На місце інциденту прибув екіпаж швидкої допомоги. Лікарі діагностували у постраждалого важкі ушкодження, характерні для падіння з висоти. Наразі за його життя борються медики в лікарні Ужгорода.

Керівництво Закарпатського ОТЦК та СП нині уникає розголошення деталей щодо статусу перебування цього чоловіка у будівлі терцентру та ситуацію не коментували.

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