Чоловік випав із вікна третього поверху будівлі ТЦК в Ужгороді: його госпіталізували, - поліція
8 липня в Ужгороді чоловік випав із вікна третього поверху будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це підтвердили "Укрінформу" у Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними Нацполіції в Закарпатській області, правоохоронців викликав випадковий перехожий, який особисто опинився на вулиці поруч із будівлею РТЦК та зафіксував безпосередній момент падіння громадянина з великої висоти.
"Сьогодні близько обіду поліція отримала виклик від перехожого, який бачив факт падіння чоловіка із третього поверху будівлі РТЦК в Ужгороді. Наразі слідчо-оперативна група виїхала на місце події та працює там", –– повідомили в поліції.
Чоловіка госпіталізували
- На місце інциденту прибув екіпаж швидкої допомоги. Лікарі діагностували у постраждалого важкі ушкодження, характерні для падіння з висоти. Наразі за його життя борються медики в лікарні Ужгорода.
Керівництво Закарпатського ОТЦК та СП нині уникає розголошення деталей щодо статусу перебування цього чоловіка у будівлі терцентру та ситуацію не коментували.
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