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Новини Спроби самогубства в ТЦК
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Чоловік випав із вікна третього поверху будівлі ТЦК в Ужгороді: його госпіталізували, - поліція

В Ужгороді чоловік випав із вікна ТЦК 8 липня

8 липня в Ужгороді чоловік випав із вікна третього поверху будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це підтвердили "Укрінформу" у Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними Нацполіції в Закарпатській області, правоохоронців викликав випадковий перехожий, який особисто опинився на вулиці поруч із будівлею РТЦК та зафіксував безпосередній момент падіння громадянина з великої висоти.

"Сьогодні близько обіду поліція отримала виклик від перехожого, який бачив факт падіння чоловіка із третього поверху будівлі РТЦК в Ужгороді. Наразі слідчо-оперативна група виїхала на місце події та працює там", –– повідомили в поліції.

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Чоловіка госпіталізували

  • На місце інциденту прибув екіпаж швидкої допомоги. Лікарі діагностували у постраждалого важкі ушкодження, характерні для падіння з висоти. Наразі за його життя борються медики в лікарні Ужгорода.

Керівництво Закарпатського ОТЦК та СП нині уникає розголошення деталей щодо статусу перебування цього чоловіка у будівлі терцентру та ситуацію не коментували.

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Автор: 

Нацполіція (15832) Ужгород (365) ТЦК та СП (1251) Закарпатська область (2284) Ужгородський район (51)
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Топ коментарі
+16
І як це так сталось, тільки хтось заходить в тцк і одразу ж випадає з вікна
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08.07.2026 18:34 Відповісти
+13
Може б і погодився служити, але коли хапають як худобу, і поводяться як з худобою, нормальна людина, не вівця, починає бунтувати.
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08.07.2026 18:48 Відповісти
+11
скажуть - з сосни впав. давно треба і в приміщеннях тцк сосни позпилювать!
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08.07.2026 18:37 Відповісти

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