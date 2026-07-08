Мужчина выпал из окна третьего этажа здания ТЦК в Ужгороде: его госпитализировали, — полиция

8 июля в Ужгороде мужчина выпал из окна третьего этажа здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом "Укринформу" подтвердили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным Нацполиции в Закарпатской области, правоохранителей вызвал случайный прохожий, который оказался на улице рядом со зданием РТЦК и зафиксировал момент падения гражданина с большой высоты.

"Сегодня около полудня полиция получила вызов от прохожего, который видел, как мужчина упал с третьего этажа здания РТЦК в Ужгороде. В настоящее время следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и работает там", — сообщили в полиции.

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Мужчину госпитализировали

На место происшествия прибыл экипаж скорой помощи. Врачи диагностировали у пострадавшего тяжелые травмы, характерные для падения с высоты. Сейчас за его жизнь борются медики в больнице Ужгорода.

Руководство Закарпатского ОТЦК и СП пока избегает разглашения подробностей о статусе пребывания этого мужчины в здании терцентра и не комментирует ситуацию.

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