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Новости Попытки самоубийства в ТЦК
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Мужчина выпал из окна третьего этажа здания ТЦК в Ужгороде: его госпитализировали, — полиция

В Ужгороде мужчина выпал из окна ТЦК 8 июля

8 июля в Ужгороде мужчина выпал из окна третьего этажа здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом "Укринформу" подтвердили в Главном управлении Национальной полиции в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным Нацполиции в Закарпатской области, правоохранителей вызвал случайный прохожий, который оказался на улице рядом со зданием РТЦК и зафиксировал момент падения гражданина с большой высоты.

"Сегодня около полудня полиция получила вызов от прохожего, который видел, как мужчина упал с третьего этажа здания РТЦК в Ужгороде. В настоящее время следственно-оперативная группа выехала на место происшествия и работает там", — сообщили в полиции.

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Мужчину госпитализировали

  • На место происшествия прибыл экипаж скорой помощи. Врачи диагностировали у пострадавшего тяжелые травмы, характерные для падения с высоты. Сейчас за его жизнь борются медики в больнице Ужгорода.

Руководство Закарпатского ОТЦК и СП пока избегает разглашения подробностей о статусе пребывания этого мужчины в здании терцентра и не комментирует ситуацию.

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Автор: 

Нацполиция (17052) Ужгород (442) ТЦК (1195) Закарпатская область (2783) Ужгородский район (42)
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Топ комментарии
+10
І як це так сталось, тільки хтось заходить в тцк і одразу ж випадає з вікна
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08.07.2026 18:34 Ответить
+9
скажуть - з сосни впав. давно треба і в приміщеннях тцк сосни позпилювать!
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08.07.2026 18:37 Ответить
+6
Може б і погодився служити, але коли хапають як худобу, і поводяться як з худобою, нормальна людина, не вівця, починає бунтувати.
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08.07.2026 18:48 Ответить

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