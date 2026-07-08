Мобилизация лиц с видимыми проблемами со здоровьем: Лубинец сообщил о нарушениях в Черновицком ОТЦК и требует объяснений

В сети появилось видео, на котором запечатлены возможные нарушения прав людей во время мобилизационных мероприятий в Черновицком областном ТЦК и СП. Омбудсмен требует объяснений.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Люди с проблемами со здоровьем

"В ходе мониторинга социальных сетей моя представительница в Черновицкой области Ирина Исопенко обнаружила видео, которое шокирует и вызывает серьезные вопросы.



На кадрах видно, как мужчин выводят из сборного пункта для дальнейшей доставки, вероятно, в воинские части. Среди них есть люди с видимыми признаками проблем со здоровьем. Это недопустимо", - рассказал Лубинец.

Он сообщил, что его представительница в Черновицкой области уже направила официальный запрос в Черновицкий областной ТЦК и СП с требованием установить личности лиц, запечатленных на видео, предоставить информацию о времени их доставки и убытия из центра мобилизации, результаты прохождения ВЛК и документы о годности к военной службе, а также сообщить, куда именно их доставили.

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Необходима системная реформа мобилизационных процедур

Так, Лубинец требует установить все обстоятельства и дать четкие ответы.

"Невооруженным глазом видно, что нескольким людям, которые на видео, нужна помощь, а не мобилизация", - подчеркнул уполномоченный.

Он добавил, что в погоне за количеством мобилизованных государство не имеет права закрывать глаза на состояние здоровья людей, законность решений ВЛК и соблюдение прав тех, кого отправляют в учебные центры.

"Украине нужна системная реформа мобилизационных процедур", - добавил омбудсмен.

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