Мобілізація осіб із видимими проблемами зі здоров’ям: Лубінець повідомив про порушення у Чернівецькому ОТЦК і вимагає пояснень. ВIДЕО

У мережі виявлено відео, на якому зафіксовано можливі порушення прав людей під час мобілізаційних заходів у Чернівецькому обласному ТЦК та СП. Омбудсмен вимагає пояснень.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Люди з проблемами зі здоров’ям

"Під час моніторингу соціальних мереж моя Представниця у Чернівецькій області Ірина Ісопенко виявила відео, яке шокує і викликає серйозні запитання.



На кадрах видно, як чоловіків виводять зі збірного пункту для подальшого доставлення, ймовірно, до військових частин. Серед них є люди з видимими ознаками проблем зі здоров’ям. Це неприпустимо", - розповів Лубінець.

Він повідомив, що його представниця у Чернівецькій області вже направила офіційний запит до Чернівецького обласного ТЦК та СП з вимогою встановити осіб, зображених на відео, надати інформацію про час їхнього доставлення та вибуття з центру мобілізації, результати проходження ВЛК та документи щодо придатності до військової служби, а також повідомити, куди саме їх доправили.

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Потрібна системна реформа мобілізаційних процедур

Так, Лубінець вимагає встановити всі обставини та надати чіткі відповіді.

"Неозброєним оком видно, що кільком людям, які на відео, потрібна допомога, а не мобілізація" - наголосив уповноважений.

Він додав, що в гонитві за кількістю мобілізованих держава не має права закривати очі на стан здоров’я людей, законність рішень ВЛК та дотримання прав тих, кого відправляють до навчальних центрів.

"Україні потрібна системна реформа мобілізаційних процедур", - додав омбудсмен.

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