Во Львове вспыхнул конфликт гражданских лиц с ТЦК: толпа опрокинула автомобиль военных, Садовый отреагировал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
8 июля в Сиховском районе Львова произошел инцидент во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации. Полиция обнаружила мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы. Возмущенная толпа перевернула служебный автомобиль военных ТЦК.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили "Суспільному" в Главном управлении Нацполиции во Львовской области.
Что известно?
Пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко сообщила, что группа оповещения обнаружила мужчину 1996 года рождения, который нарушил правила воинского учета и находился в розыске с 12 июня 2026 года.
- По её словам, во время общения с мужчиной прохожие начали препятствовать работе группы оповещения, после чего количество людей на месте стало увеличиваться.
На данный момент полиция находится на месте происшествия. Правоохранители обеспечивают общественный порядок и общаются с гражданами.
Внимание! На видео ненормативная лексика
Отметим, что, по сообщениям местных Telegram-каналов, столкновение произошло на проспекте Червоной Калины. После задержания молодого человека на Сыхове собрались люди, между ними и сотрудниками ТЦК возник конфликт.
На опубликованных видео видно несколько сотен человек, которые собрались вокруг автомобиля военных, кричали: "Позор!" Затем перевернули машину. Впоследствии двое мужчин залезли на машину и начали бить стекла под одобрительные возгласы толпы. Также, по данным Telegram-каналов, митингующие прокололи шины автомобиля ТЦК и сняли бампер.
Реакция мэра города Андрея Садового
- В Telegram мэр Львова написал, что в настоящее время выясняет все обстоятельства ситуации в Сыхове и пообещал сообщить подробности после получения полной и проверенной информации.
На момент публикации областной ТЦК и СП не опубликовал реакции на инцидент.
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