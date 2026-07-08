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Во Львове вспыхнул конфликт гражданских лиц с ТЦК: толпа опрокинула автомобиль военных, Садовый отреагировал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

8 июля в Сиховском районе Львова произошел инцидент во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации. Полиция обнаружила мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы. Возмущенная толпа перевернула служебный автомобиль военных ТЦК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили "Суспільному" в Главном управлении Нацполиции во Львовской области.

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Что известно?

Пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко сообщила, что группа оповещения обнаружила мужчину 1996 года рождения, который нарушил правила воинского учета и находился в розыске с 12 июня 2026 года.

  • По её словам, во время общения с мужчиной прохожие начали препятствовать работе группы оповещения, после чего количество людей на месте стало увеличиваться.

Во Львове произошло масштабное столкновение между гражданскими лицами и ТЦК — подробности

На данный момент полиция находится на месте происшествия. Правоохранители обеспечивают общественный порядок и общаются с гражданами.

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Внимание! На видео ненормативная лексика

Отметим, что, по сообщениям местных Telegram-каналов, столкновение произошло на проспекте Червоной Калины. После задержания молодого человека на Сыхове собрались люди, между ними и сотрудниками ТЦК возник конфликт. 

На опубликованных видео видно несколько сотен человек, которые собрались вокруг автомобиля военных, кричали: "Позор!" Затем перевернули машину. Впоследствии двое мужчин залезли на машину и начали бить стекла под одобрительные возгласы толпы. Также, по данным Telegram-каналов, митингующие прокололи шины автомобиля ТЦК и сняли бампер.

Реакция мэра города Андрея Садового

  • В Telegram мэр Львова написал, что в настоящее время выясняет все обстоятельства ситуации в Сыхове и пообещал сообщить подробности после получения полной и проверенной информации.

На момент публикации областной ТЦК и СП не опубликовал реакции на инцидент.

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Садовый о конфликте с ТЦК в Сихове

Автор: 

конфликт (859) Львов (4683) Садовый Андрей (645) ТЦК (1195) Львовская область (3228)
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Топ комментарии
+14
кажу -мобілізацію потрібно знижувати до 18и років! дивіться які вони сильні! а затриманий судячи з віку та закінченню відстрочки був фіктивнив студентом та 4 роки вільно пересувався!
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08.07.2026 23:59 Ответить
+10
А відповідальний за мобілізацію - пересидент ZEленський мовчить, типу це його не обходить. А що йому казати? Мобілізація креативно та блискуче дискредитована та перетворена на бусифікацію, мудрий нарід вже перевертає машини з ТЦКашниками, керівники ТЦК та лікарі ВЛК тепер одні з найзаможніших людей в "країні мрій зеленського"... ***** в кремлі не нарадується як ефективно, креативно, с аганьком вже восьмий рік його Буратіно нищить Україну з середини, по дорозі заводячи карні справи на виробників дронів та роздаючи санкції блогерам, які кажуть про міндічгейт, Ваню Баканова та кооператив Озеро Династія... Схоже ХЄРоя расєї отримає не лише Деркач, да Вован?
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09.07.2026 00:10 Ответить
+9
Сплошні непугані малолєткі зі смартфонами, яким нефуй чим зайнятись, тільки шатаються у пошуках пригод. До волокатої закони, порядки, права, конституції - аби бути в центрі уваги. Далеко так зайдемо.
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09.07.2026 00:00 Ответить

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