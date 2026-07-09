Военно-политическое руководство несет ответственность за пропаганду уклонистов, - Решетилова

После событий во Львове военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила о необходимости пересмотра принципов бронирования, раскритиковала политиков и СМИ и выразила поддержку украинским военнослужащим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсетях.

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"Сегодня я снова получу десятки приглашений на эфиры, запросов на комментарии и интервью. Журналисты и блогеры, которые месяцами первым делом спрашивали меня о "преступлениях ТЦК", сегодня будут спрашивать, как же так получилось, что гражданские нападают на военных? И кто за это ответственен.

Я не пойду ни на одно такое интервью. Я вообще в последний год отказываю всем журналистам, которые видят проблемы только в нарушении прав уклонистов и не видят несколько миллионов военнослужащих и членов их семей — тех, кто на себе выносит наше государство, часто незаметно и молча, кто не может перекричать толпу паразитов", — говорится в посте.

Ответственность лежит и на власти, и на обществе

По мнению Решетиловой, ответственность за нынешнюю ситуацию несут правительство, военно-политическое руководство и органы местного самоуправления, которые до сих пор не смогли найти баланс между потребностями экономики и армии.

"Необходим полный пересмотр принципов бронирования, с которого должна начаться реформа мобилизации. Но для того, чтобы реализовать это, нужна не только политическая воля, не только команда влиятельных бюрократов, но и поддержка общества, а её нет. Не знаете, почему?

Отдельное место в аду будет для тех политиков и чиновников, которые спекулируют на теме мобилизации. Вы все их знаете, здесь нечего добавить", — отметила военный омбудсмен.

Она также обратилась к журналистам, блогерам и инфлюенсерам с призывом задуматься о своей ответственности за формирование информационного пространства.

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По ее словам, постоянное нагнетание негативного отношения к ТЦК, полиции и военным, занимающимся мобилизационными мероприятиями, может иметь опасные последствия для общества и обороноспособности страны.

Обращение к военным

В конце поста Решетилова обратилась к украинским военнослужащим, отметив, что ей больно видеть случаи нападений на представителей сил обороны.

"Дорогие военнослужащие, я не представляю, как вам тяжело и больно видеть эти кадры. Простите. Этому нет оправдания.

Я просто хочу, чтобы вы знали: людей, которые благодарны вам за службу, которые знают, какую цену платите вы и ваши семьи за нашу жизнь, — больше. Несравненно больше. И мы рядом", — написала она.

Что предшествовало?

8 июля в Сиховском районе Львова произошел инцидент во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации. Полиция обнаружила мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы. Возмущенная толпа перевернула служебный автомобиль военных ТЦК.

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