Міноборони про напад на військових ТЦК у Львові: Методи мобілізації потребують вдосконалення
У Міноборони заявили, що напад на військових ТЦК у Львові 8 липня є неприпустимим, як і інші напади на представників Сил оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Позиція Міноборони послідовна — перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій — ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін.
Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення і цей процес триває.
Очікуємо від правоохоронних органів належної оцінки ситуації у Львові. Правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності", - наголосили там.
Що передувало?
Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.
За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:
- близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;
- було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;
- після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;
- учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;
- після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
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За два дні до цього, 6 липня, його затримали правоохоронці та направили до підрозділу Національної гвардії. Інцидент стався в пункті збору під час очікування відправки.
Бо це паплюжить форму