Міноборони про напад на військових ТЦК у Львові: Методи мобілізації потребують вдосконалення

У Міноборони заявили, що напад на військових ТЦК у Львові 8 липня є неприпустимим, як і інші напади на представників Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Позиція Міноборони послідовна — перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій — ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін.



Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення і цей процес триває.



Очікуємо від правоохоронних органів належної оцінки ситуації у Львові. Правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності", - наголосили там.

Що передувало?

Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.

За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК: