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Новини Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК
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Міноборони про напад на військових ТЦК у Львові: Методи мобілізації потребують вдосконалення

Міноборони прокоментувало напад на ТЦК у Львові: треба зміни

У Міноборони заявили, що напад на військових ТЦК у Львові 8 липня є неприпустимим, як і інші напади на представників Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Позиція Міноборони послідовна — перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій — ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін.

Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення і цей процес триває.

Очікуємо від правоохоронних органів належної оцінки ситуації у Львові. Правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності", - наголосили там.

Що передувало?

Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.

За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:

  • близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;
  • було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;
  • після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;
  • учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;
  • після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Автор: 

Львів (3306) Міноборони (7936) мобілізація (3475) ТЦК та СП (1255) Львівська область (2829) Львівський район (298)
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Топ коментарі
+20
Позиція Міноборони послідовна - перед законом рівні всі. Який стендапер пише ці тексти?
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09.07.2026 11:41 Відповісти
+19
МО, а вам не здається, що ви покриваєте вбивць і бандитів?

❗️ На Закарпатті після падіння з вікна районного ТЦК та СП в Ужгороді загинув мобілізований чоловік, - Офіс омбудсмана

За два дні до цього, 6 липня, його затримали правоохоронці та направили до підрозділу Національної гвардії. Інцидент стався в пункті збору під час очікування відправки.
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09.07.2026 11:41 Відповісти
+17
коли буде заява що напад на громадян, осіб у віськовій формі є неприпустимим.
Бо це паплюжить форму
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09.07.2026 11:42 Відповісти

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