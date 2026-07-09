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Новости Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК
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Минобороны о нападении на военных ТЦК во Львове: методы мобилизации требуют совершенствования

Минобороны прокомментировало нападение на ТЦК во Львове: нужны изменения

В Минобороны заявили, что нападение на военнослужащих ТЦК во Львове 8 июля недопустимо, как и другие нападения на представителей Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Позиция Минобороны последовательна - перед законом все равны. Ответственность должна наступать в любом случае насилия и агрессии. Единственный, кто извлекает выгоду из подобных ситуаций, - это враг. Речь ненависти к собственной армии приведет к непоправимым изменениям.

Мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины. Ее методы требуют совершенствования, и этот процесс продолжается.

Ожидаем от правоохранительных органов надлежащей оценки ситуации во Львове. Правонарушители должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности", - подчеркнули там.

Что предшествовало?

Вечером 8 июля в Сыховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК:

  • около 21:30 группа оповещения ТЦК вместе с полицейскими проверяла документы военнообязанных;
  • был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;
  • после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;
  • участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;
  • после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Автор: 

Львов (4683) Минобороны (9716) мобилизация (3125) ТЦК (1200) Львовская область (3231) Львовский район (272)
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Топ комментарии
+19
Позиція Міноборони послідовна - перед законом рівні всі. Який стендапер пише ці тексти?
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09.07.2026 11:41 Ответить
+17
МО, а вам не здається, що ви покриваєте вбивць і бандитів?

❗️ На Закарпатті після падіння з вікна районного ТЦК та СП в Ужгороді загинув мобілізований чоловік, - Офіс омбудсмана

За два дні до цього, 6 липня, його затримали правоохоронці та направили до підрозділу Національної гвардії. Інцидент стався в пункті збору під час очікування відправки.
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09.07.2026 11:41 Ответить
+16
коли буде заява що напад на громадян, осіб у віськовій формі є неприпустимим.
Бо це паплюжить форму
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09.07.2026 11:42 Ответить

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