Минобороны о нападении на военных ТЦК во Львове: методы мобилизации требуют совершенствования

В Минобороны заявили, что нападение на военнослужащих ТЦК во Львове 8 июля недопустимо, как и другие нападения на представителей Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Позиция Минобороны последовательна - перед законом все равны. Ответственность должна наступать в любом случае насилия и агрессии. Единственный, кто извлекает выгоду из подобных ситуаций, - это враг. Речь ненависти к собственной армии приведет к непоправимым изменениям.



Мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины. Ее методы требуют совершенствования, и этот процесс продолжается.



Ожидаем от правоохранительных органов надлежащей оценки ситуации во Львове. Правонарушители должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности", - подчеркнули там.

Что предшествовало?

Вечером 8 июля в Сыховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК: