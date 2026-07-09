Минобороны о нападении на военных ТЦК во Львове: методы мобилизации требуют совершенствования
В Минобороны заявили, что нападение на военнослужащих ТЦК во Львове 8 июля недопустимо, как и другие нападения на представителей Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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"Позиция Минобороны последовательна - перед законом все равны. Ответственность должна наступать в любом случае насилия и агрессии. Единственный, кто извлекает выгоду из подобных ситуаций, - это враг. Речь ненависти к собственной армии приведет к непоправимым изменениям.
Мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины. Ее методы требуют совершенствования, и этот процесс продолжается.
Ожидаем от правоохранительных органов надлежащей оценки ситуации во Львове. Правонарушители должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности", - подчеркнули там.
Что предшествовало?
Вечером 8 июля в Сыховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.
По информации полиции и Львовского областного ТЦК:
- около 21:30 группа оповещения ТЦК вместе с полицейскими проверяла документы военнообязанных;
- был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;
- после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;
- участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;
- после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).
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Бо це паплюжить форму