Генштаб о конфликте с ТЦК во Львове: Оправдания насилию нет. Должно быть расследование
В Генштабе ВСУ осудили нападения на военнослужащих ТЦК и СП.
Об этом говорится в заявлении Генштаба, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"На двенадцатом году российской вооруженной агрессии и пятом году отражения полномасштабного вторжения Российской Федерации такие действия являются недопустимыми, противозаконными и непосредственно подрывают обороноспособность государства.
События, произошедшие во Львове, имеют признаки препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в условиях правового режима военного положения. Призываем правоохранительные органы обеспечить всестороннее, объективное и беспристрастное расследование этого случая, а виновных - привлечь к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства. Украинские воины, которые ежедневно выполняют боевые задачи на фронте, должны быть уверены, что государство обеспечивает законность и порядок в тылу", - подчеркнули там.
Продолжается проверка действий военных ТЦК
В то же время в Генштабе заявили, что проводится служебная проверка правомерности действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.
"В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.
Никакие споры относительно законности действий должностных лиц или военнослужащих не могут служить оправданием применения насилия. Правовую оценку каждому случаю должны давать исключительно уполномоченные государственные органы", - отметили там.
В Генштабе напомнили, что защита независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины.
"Военнослужащие ТЦК и СП, осуществляющие мероприятия по оповещению, выполняют важные задачи по обеспечению комплектования Сил обороны Украины, от которого напрямую зависит способность государства продолжать эффективный отпор российской агрессии.
Любые конфликтные ситуации должны решаться исключительно в правовом поле. Только неукоснительное соблюдение законов, взаимное уважение и личная ответственность каждого являются залогом единства общества и устойчивости государства.
Отдельно обращаем внимание, что мероприятия по оповещению осуществляют именно военнослужащие Вооруженных Сил Украины, многие из которых имеют боевой опыт, а не гражданские "сотрудники ТЦК и СП", как их нередко ошибочно называют", - сказали в ГШ.
Также там призвали граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и дезинформацию, действовать исключительно в рамках закона и объединяться вокруг Сил обороны Украины в борьбе за независимость.
Что предшествовало?
Вечером 8 июля в Сыховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.
По информации полиции и Львовского областного ТЦК:
- около 21:30 группа оповещения ТЦК совместно с полицейскими проверяла документы военнообязанных;
- был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;
- после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;
- участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;
- после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль