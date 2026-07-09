Генштаб о конфликте с ТЦК во Львове: Оправдания насилию нет. Должно быть расследование

В Генштабе ВСУ осудили нападения на военнослужащих ТЦК и СП.

Об этом говорится в заявлении Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"На двенадцатом году российской вооруженной агрессии и пятом году отражения полномасштабного вторжения Российской Федерации такие действия являются недопустимыми, противозаконными и непосредственно подрывают обороноспособность государства.



События, произошедшие во Львове, имеют признаки препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в условиях правового режима военного положения. Призываем правоохранительные органы обеспечить всестороннее, объективное и беспристрастное расследование этого случая, а виновных - привлечь к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства. Украинские воины, которые ежедневно выполняют боевые задачи на фронте, должны быть уверены, что государство обеспечивает законность и порядок в тылу", - подчеркнули там.

Продолжается проверка действий военных ТЦК

В то же время в Генштабе заявили, что проводится служебная проверка правомерности действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.



Никакие споры относительно законности действий должностных лиц или военнослужащих не могут служить оправданием применения насилия. Правовую оценку каждому случаю должны давать исключительно уполномоченные государственные органы", - отметили там.

В Генштабе напомнили, что защита независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины.

Также читайте: Буданов о столкновениях с ТЦК во Львове: Кто будет защищать вас завтра?

"Военнослужащие ТЦК и СП, осуществляющие мероприятия по оповещению, выполняют важные задачи по обеспечению комплектования Сил обороны Украины, от которого напрямую зависит способность государства продолжать эффективный отпор российской агрессии.



Любые конфликтные ситуации должны решаться исключительно в правовом поле. Только неукоснительное соблюдение законов, взаимное уважение и личная ответственность каждого являются залогом единства общества и устойчивости государства.



Отдельно обращаем внимание, что мероприятия по оповещению осуществляют именно военнослужащие Вооруженных Сил Украины, многие из которых имеют боевой опыт, а не гражданские "сотрудники ТЦК и СП", как их нередко ошибочно называют", - сказали в ГШ.

Также там призвали граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и дезинформацию, действовать исключительно в рамках закона и объединяться вокруг Сил обороны Украины в борьбе за независимость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны о нападении на военных ТЦК во Львове: методы мобилизации требуют совершенствования

Что предшествовало?

Вечером 8 июля в Сыховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК:

около 21:30 группа оповещения ТЦК совместно с полицейскими проверяла документы военнообязанных;

был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;

после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;

участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;

после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военно-политическое руководство несет ответственность за пропаганду уклонистов, - Решетилова