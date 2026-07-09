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Новости Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК
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Буданов о столкновениях с ТЦК во Львове: Кто будет защищать вас завтра?

Буданов призвал наказать виновных в столкновениях с ТЦК во Львове

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал столкновения с ТЦК во Львове и заявил, что ожидает справедливой реакции правоохранительных органов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Facebook.

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"Если вы сегодня срываете одежду и избиваете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же избивать и срывать одежду, но уже с вас", - написал Буданов.

И добавил, что ожидает справедливой реакции от правоохранительных органов на события во Львове.

Что предшествовало?

Вечером 8 июля в Сыховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК:

  • около 21:30 группа оповещения ТЦК совместно с полицейскими проверяла документы военнообязанных;
  • был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;
  • после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;
  • участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;
  • после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

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Автор: 

Буданов Кирилл (610) Львов (4683) ТЦК (1200) Львовская область (3231) Львовский район (272)
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Топ комментарии
+33
Буданга в яких окопах батальон Монако захищає, а мусора, депутати, прокурори і ін? Всі так всі, а не тільки бідняки чи 50+ хворі
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09.07.2026 11:13 Ответить
+32
Вони відірвані від реальності, і живуть своє найкраще життя...я ж неодноразово кажу що для зелені оцей час це найкращий, закінчення війни і їм майже кабзда
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09.07.2026 11:15 Ответить
+27
Буданов, почитай або подивися Лубинця....для розуміння...
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09.07.2026 11:12 Ответить

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