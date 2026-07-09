Буданов о столкновениях с ТЦК во Львове: Кто будет защищать вас завтра?

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал столкновения с ТЦК во Львове и заявил, что ожидает справедливой реакции правоохранительных органов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Facebook.

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"Если вы сегодня срываете одежду и избиваете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же избивать и срывать одежду, но уже с вас", - написал Буданов.

И добавил, что ожидает справедливой реакции от правоохранительных органов на события во Львове.

Что предшествовало?

Вечером 8 июля в Сыховском районе Львова произошел конфликт между представителями территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями во время проверки военно-учетных документов. Инцидент быстро перерос в массовую стычку.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК:

около 21:30 группа оповещения ТЦК совместно с полицейскими проверяла документы военнообязанных;

был обнаружен мужчина, который, по данным правоохранителей, находился в розыске за нарушение правил воинского учета;

после его задержания вокруг служебного автомобиля собралась толпа;

участники конфликта заблокировали автомобиль ТЦК, повредили его и опрокинули;

после инцидента задержанного доставили в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

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