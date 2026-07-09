Буданов про сутички з ТЦК у Львові: Хто захищатиме вас завтра?
Очільник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував сутички з ТЦК у Львові та заявив, що очікує на справедливу реакцію правоохоронних органів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у фейсбук.
"Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас", - написав Буданов.
Та додав, що очікує справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові.
Що передувало?
Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.
За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:
- близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;
- було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;
- після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;
- учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;
- після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
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