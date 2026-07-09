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Новини Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК
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Буданов про сутички з ТЦК у Львові: Хто захищатиме вас завтра?

Буданов закликав покарати винних у сутичках із ТЦК у Львові

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов прокоментував сутички з ТЦК у Львові та заявив, що очікує на справедливу реакцію правоохоронних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у фейсбук.

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"Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та бʼєте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас", - написав Буданов.

Та додав, що очікує справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові.

Що передувало?

Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.

За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:

  • близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;
  • було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;
  • після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;
  • учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;
  • після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військово-політичне керівництво несе відповідальність за пропаганду ухилянтів, - Решетилова

Автор: 

Буданов Кирило (642) Львів (3306) ТЦК та СП (1255) Львівська область (2829) Львівський район (298)
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Топ коментарі
+35
Буданга в яких окопах батальон Монако захищає, а мусора, депутати, прокурори і ін? Всі так всі, а не тільки бідняки чи 50+ хворі
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09.07.2026 11:13 Відповісти
+33
Вони відірвані від реальності, і живуть своє найкраще життя...я ж неодноразово кажу що для зелені оцей час це найкращий, закінчення війни і їм майже кабзда
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09.07.2026 11:15 Відповісти
+30
Буданов, почитай або подивися Лубинця....для розуміння...
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09.07.2026 11:12 Відповісти

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