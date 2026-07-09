Внаслідок конфлікту у Львові постраждали двоє військових ТЦК та СП, - ОК "Захід"

Після вчорашнього конфлікту у Сихівському районі Львова двоє військовослужбовців ТЦК та СП звернулися по допомогу до лікувального закладу.

Про це Цензор.НЕТ повідомила офіцер відділу звʼязків із громадськістю управління комунікацій управління оперативного командування "Захід" Катерина Литвинчук.

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Подробиці

За її словами, ці військовослужбовці отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю та здоров’ю немає.

Литвинчук підтвердила, що наразі триває службове розслідування, яке ініційоване керівником Львівського обласного ТЦК та СП.

"Розслідування розпочате з метою того, щоб встановити всі обставини події. За його результатами діяння усіх учасників даного конфлікту отримують правову оцінку… Ймовірно, ця вчорашня подія має всі ознаки перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. З’ясування усіх обставин – це прерогатива правоохоронних органів", - зазначила офіцер.

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Вона також зауважила, що вчора до групи оповіщення, окрім військовослужбовців ТЦК та СП, входили й представники Національної поліції України.

"Представники ТЦК та СП перевіряють військово-облікові документи громадян під час дії правового режиму воєнного стану. Усі громадяни-чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі облікові військово-документи, і пред'явити їх на вимогу. Представники ТЦК та СП, які знаходяться в групі оповіщення, лише перевіряють військово-облікові документи, але вони не проводять затримання громадян. Представники Національної поліції, які включені в ту ж групу оповіщення, в свою чергу, мають таке право. Вони відповідають за дотримання порядку загалом і правопорядку в таких ситуаціях", - наголосила Литвинчук і додала, що чоловік, через якого вчора розпочався конфлікт, є порушником військового обліку.

Говорячи про можливі матеріальні збитки, завдані внаслідок інциденту, офіцер пояснила, що це питання з’ясовуватиметься в ході розслідування.

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Що передувало?

Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.

За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:

близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;

було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;

після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;

учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;

після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

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