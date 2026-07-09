Напад на правоохоронців під час конфлікту із ТЦК у Львові: затримано чоловіка, - СБУ та Нацполіція. ФОТО

СБУ та Нацполіція "по гарячих слідах" затримала чоловіка, який напав на правоохоронців у Львові 8 липня.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ та Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Служба безпеки та Національна поліція протягом доби встановили й затримали у Львові чоловіка, якого підозрюють у побитті поліцейського 8 липня цього року.

Як з’ясувало розслідування, фігурантом є 23-річний львів’янин, який перебував серед осіб, котрі спочатку заблокували службовий автомобіль українських захисників, пошкодили його, а потім перевернули.

Подія сталася на проспекті Червоної Калини у Львові під час виконання військовими та поліцейськими заходів з оповіщення.

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Зазначається, що під час спроб співробітників Національної поліції припинити злочинні дії, учасники натовпу почали чинили активний опір правоохоронцям.

Зокрема, один із фігурантів напав на поліцейського і завдав йому тілесних ушкоджень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 345 та(насильство щодо працівника правоохоронного органу);

ч.4 ст. 296 (хуліганство вчинення із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи інших спеціально заготовлених предметів).

У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період – ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, триває комплекс слідчих та оперативних заходів.

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Інші фігуранти конфлікту

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до масових заворушень, а також до вчинення протиправних дій щодо військовослужбовців Збройних сил України та працівників Національної поліції.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників нападу на українських захисників. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Що передувало?

Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.

За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:

близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;

було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;

після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;

учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;

після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

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