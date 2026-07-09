Напад на правоохоронців під час конфлікту із ТЦК у Львові: затримано чоловіка, - СБУ та Нацполіція. ФОТО
СБУ та Нацполіція "по гарячих слідах" затримала чоловіка, який напав на правоохоронців у Львові 8 липня.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ та Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Служба безпеки та Національна поліція протягом доби встановили й затримали у Львові чоловіка, якого підозрюють у побитті поліцейського 8 липня цього року.
Як з’ясувало розслідування, фігурантом є 23-річний львів’янин, який перебував серед осіб, котрі спочатку заблокували службовий автомобіль українських захисників, пошкодили його, а потім перевернули.
Подія сталася на проспекті Червоної Калини у Львові під час виконання військовими та поліцейськими заходів з оповіщення.
Зазначається, що під час спроб співробітників Національної поліції припинити злочинні дії, учасники натовпу почали чинили активний опір правоохоронцям.
Зокрема, один із фігурантів напав на поліцейського і завдав йому тілесних ушкоджень.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 345 та(насильство щодо працівника правоохоронного органу);
- ч.4 ст. 296 (хуліганство вчинення із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи інших спеціально заготовлених предметів).
У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період – ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, триває комплекс слідчих та оперативних заходів.
Інші фігуранти конфлікту
Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до масових заворушень, а також до вчинення протиправних дій щодо військовослужбовців Збройних сил України та працівників Національної поліції.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників нападу на українських захисників. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.
Що передувало?
Увечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК), поліцією та місцевими жителями під час перевірки військово-облікових документів. Інцидент швидко переріс у масову сутичку.
За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК:
- близько 21:30 група оповіщення ТЦК разом із поліцейськими перевіряла документи військовозобов'язаних;
- було виявлено чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку;
- після його затримання навколо службового автомобіля зібрався натовп;
- учасники конфлікту заблокували автомобіль ТЦК, пошкодили його та перекинули;
- після інциденту затриманого доставили до ТЦК, де його направили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
----------
З яких це пір мерзотні людовови стали "захисниками"?