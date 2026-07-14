РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13230 посетителей онлайн
Новости Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК
765 18

Мужчина бросил металлический прут в автомобиль военных ТЦК во время проверки документов в Харьковской области: его задержали

тцк

В поселке Орилька Лозовского района Харьковской области во время мероприятий по проверке военно-учетных документов произошло нападение на группу оповещения районного ТЦК и СП.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о конфликте?

Отмечается, что 12 июля в поселке Орилька Лозовского района сотрудники районного территориального центра комплектования и социальной поддержки проводили мероприятия по оповещению и проверке военно-учетных документов граждан.

Как пишет полиция, во время проверки документов у 50-летнего мужчины между сотрудниками группы оповещения и присутствовавшими гражданскими лицами возник конфликт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Группа мужчин повредила автомобиль военных РТЦК и применила газовый баллончик в Харькове: их задержали. ФОТО

В разгар инцидента один из гражданских бросил в сторону служебного автомобиля металлический прут, которым был травмирован военнослужащий РТЦК и СП. В результате нападения пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, его госпитализировали.

Задержание и подозрение

Полицейские установили личность лица, причастного к совершению преступления. Им оказался 34-летний местный житель. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

  • Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 350 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

Читайте также: Мужчина, который во время столкновения прыгал на автомобиль ТЦК во Львове, оказался военным, - СМИ. ФОТО

Автор: 

нападение (2308) ТЦК (1225) Харьковская область (2924) Лозовский район (54) Орелька (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Хай подякують що кинули тільки палицею а не гранатою..
показать весь комментарий
14.07.2026 16:27 Ответить
+2
Батька вбили кацапи, братів - українські солдати. Більшого сорому важко й придумати.
показать весь комментарий
14.07.2026 16:25 Ответить
+1
пуйла посадіть краще.А ще краще тих, хто на крові українців статки робить!
показать весь комментарий
14.07.2026 16:28 Ответить

Загрузка...

 
 