Мужчина бросил металлический прут в автомобиль военных ТЦК во время проверки документов в Харьковской области: его задержали
В поселке Орилька Лозовского района Харьковской области во время мероприятий по проверке военно-учетных документов произошло нападение на группу оповещения районного ТЦК и СП.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о конфликте?
Отмечается, что 12 июля в поселке Орилька Лозовского района сотрудники районного территориального центра комплектования и социальной поддержки проводили мероприятия по оповещению и проверке военно-учетных документов граждан.
Как пишет полиция, во время проверки документов у 50-летнего мужчины между сотрудниками группы оповещения и присутствовавшими гражданскими лицами возник конфликт.
В разгар инцидента один из гражданских бросил в сторону служебного автомобиля металлический прут, которым был травмирован военнослужащий РТЦК и СП. В результате нападения пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, его госпитализировали.
Задержание и подозрение
Полицейские установили личность лица, причастного к совершению преступления. Им оказался 34-летний местный житель. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
- Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 350 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.
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